Польскому священнику Собеславу Томале из католического прихода в Солигорске запретили служение в Беларуси

Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей запретил служение в Беларуси настоятелю католического прихода святого Франциска в Солигорске польскому священнику Собеславу Томале. Запрет на осуществление религиозной деятельности вступит в силу 31 января, сообщает католический портал Katolik.life .

Причину, по которой иностранному священнику, прослужившему в Солигорске около 20 лет, запретили осуществление религиозной деятельности в Беларуси, власти не называют.

По информации портала, прихожане с благословения митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича намерены просить уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко продлить Томале разрешение на служение. На данный момент они собрали несколько сотен подписей под соответствующим обращением, сбор продлится до 16 января.

Делегация католических епископов Беларуси подняла проблему необходимости получать разрешение на служение для иностранных священников 1 февраля 2018 года на аудиенции у папы римского Франциска. После встречи с понтификом митрополит Кондрусевич сообщил в интервью Ватиканскому радио, что папа Франциск был удивлен некоторыми проблемами, с которыми сталкивается костел в Беларуси.

«Папа был очень удивлен, когда узнал, что 45 епископов, в том числе девять кардиналов, которые принимали участие в пленарном заседании Совета конференций епископов Европы [в октябре 2017 года в Минске], тоже должны были получить разрешение на служение святых месс. Это же имидж страны! Ему было тяжело это понять», — сказал архиепископ Кондрусевич.

В июле 2018 года Леонид Гуляко, отвечая на вопросы граждан во время прямой телефонной линии, заявил, что не считает нужным менять порядок выдачи священникам-иностранцам разрешений на служение на территории страны. Он напомнил, что деятельность иностранных священников всех конфессий регулируется утвержденным Советом министров положением № 123 от 30 января 2008 года «О порядке приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику Беларусь в целях занятия религиозной деятельностью».

«Необходимости изменений в этом указе (имеется в виду положение. — БелаПАН.) нет, потому что этот вопрос поднимает только католическая церковь, а у нас 24 конфессии, и ни одна из них об этом не говорит», — заявил Гуляко.

В положении отмечается, что религиозные объединения обязаны согласовывать с уполномоченным по делам религий и национальностей приглашение иностранцев, если те намерены исполнять обязанности священнослужителей, обучаться или преподавать в духовных учебных заведениях, устанавливать связи и контакты с религиозными организациями, участвовать в благотворительных и иных массовых мероприятиях. При этом запрос на разрешение должен быть предоставлен уполномоченному не менее чем за месяц до предполагаемого прибытия иностранца.