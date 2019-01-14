В крещенских купаниях в Беларуси ожидается участие более 160 тыс. человек

В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидаем, что количество купальщиков в районе действия спасательных станций ОСВОДа будет более 160 тыс. человек. В прошлом году эта цифра была свыше 150 тыс. Всего у нас будут задействованы 54 спасательные станции и 36 спасательных постов, будут привлечены свыше 400 наших работников. На всех спасательных станциях будут дежурить как работники скорой помощи, так и сотрудники внутренних дел, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка", - рассказал Анвар Игамбердиев.

Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: рекомендации спасателей Заболевшие люди должны повременить с окунанием в прорубь. В группе риска - дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом, а также беременные.

Он посоветовал находиться в крещенской проруби не более 15 секунд и не окунаться с головой. К слову, за последние пять лет во время таких купаний не было зафиксировано никаких серьезных травм и гибели людей.

"Самое главное, чтобы люди соблюдали меры личной безопасности. Нередко появляются желающие окунуться в состоянии алкогольного и иного опьянения. Кроме того, окунание в холодную воду связано с определенным стрессом для организма, бывают случаи, когда это приводит к легкой потере сознания. Поэтому на каждой спасательной станции у нас в обязательном порядке работают медики. По необходимости, где особенно большое скопление людей, дополнительно дежурят бригады скорой медпомощи", - отметил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД" Сергей Патрикеев.



Главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО Алексей Часнойть обратил внимание, что зимнее купание противопоказано тем, у кого есть острые хронические заболевания в стадии обострения, а также людям пожилого возраста, детям. Они более подвержены холодовой травме, переохлаждению и обморожению.

"Большую роль в профилактике играет предварительная подготовка, то есть закаливание. Кроме того, хотелось бы посоветовать за несколько часов до окунания хорошо поесть, размять свои мышцы, сделать какие-то физические упражнения, подготовить организм. Входить в холодную воду необходимо медленно, не нырять ни в коем случае, а также аккуратно выходить на берег, оказывать друг другу помощь, поднимаясь из полыньи. Затем вытереться махровым полотенцем, одеть сухую теплую одежду и согреться, выпив горячий чай. Это очень хорошо восстановит температуру в охлажденном теле", - рекомендует медик.

Он подчеркнул, что необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Мнимое ощущение тепла, которое дает алкоголь, проходит в течение 15-20 минут и потом только усиливает процессы охлаждения организма.-0-

БЕЛТА.

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