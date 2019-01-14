Могилёвской области — 81 год. Ими гордится страна

На карте огромной когда-то страны, Советского Союза, 81 год назад, а точнее, 15 января 1938 года, появилась Могилёвская область. Решение о ее образовании приняла первая сессия Верховного Совета СССР. С того времени начался отсчет истории Приднепровского края.

В ряду основных этапов становления области, важных событий, происходивших в ее истории и повлиявших на судьбы мира, — героические годы Великой Отечественной войны: оборона Могилёва 1941 года, тяжелые годы оккупации и самоотверженная борьба подпольщиков и партизан, долгожданное освобождение.

Героями Советского Союза стали 114 уроженцев Могилёвской области, 23 — полными кавалерами ордена Славы. Уроженец Глусского района полковник Степан Фёдорович Шутов был дважды удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

После Победы возрождение народного хозяйства потребовало от жителей Могилёвщины напряжения всех сил. К 1951 году выпуск валовой продукции превысил довоенный уровень на 6 процентов, а уровень 1945 года — в 8,3 раза. За трудовые достижения 113 уроженцев области, в том числе трое глусчан, стали Героями Социалистического Труда.

Биография области — яркая страница истории нашей страны. Целая плеяда знаменитых уроженцев области — от художников и литераторов до ученых и политических деятелей — получила признание и славу во всем мире. Могилёвщина — малая родина Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Лучшие представители Приднепровского края вошли в историю не только национальной, но и мировой науки: географы Гаврила Горецкий, Аркадий Смолич и Петр Лярский, геолог Николай Цытович, физик Леонид Мандельштам, языковеды Степан Грабчиков и Фёдор Янковский.

Уроженец Глусского района Фёдор Михайлович Янковский — филолог, языковед, писатель — изучал белорусскую фразеологию, занимался проблемами стилистики и культуры языка.

Яркими представителями белорусского искусства стали композиторы Эдуард Колмановский, Валерий Иванов, Николай Чуркин, советский киноактер Петр Алейников, писатели Сергей Граховский и Алесь Адамович. В честь таких известных деятелей культуры, как художник Витольд Бялыницкий-Бируля, кинорежиссер Виктор Туров, писатели и поэты Аркадий Кулешов, Иван Чигринов и Алексей Пысин, названы улицы Могилёва.

Спортсмены Могилёвщины успешно участвуют в престижных международных и республиканских соревнованиях. В разные годы чемпионами и призерами Олимпийских игр и международных соревнований становились Светлана Баитова, Александр Масейков и Виктор Ренейский, Олег Рыженков и Сергей Новиков, Лариса Борисенко, Оксана Менькова и многие другие.

В 2018 году на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане достойно представили Могилёвщину биатлонистка Динара Алимбекова, завоевавшая в составе женской эстафеты золотую медаль, и биатлонист-паралимпиец глусчанин Юрий Голуб, завоевавший четыре медали.

Все успехи Приднепровского края достигнуты благодаря людям, трудолюбивым и целеустремленным, а значит, с уверенностью можно сказать: у Могилёвской области огромный потенциал и успешное будущее.