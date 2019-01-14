Встреча председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с активом органов территориального общественного самоуправления, субъектами хозяйствования и бизнеса района прошла в Осиповичах 11 января

Кто, если не мы, не каждый? По большому счету именно эти слова можно считать лейтмотивом встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, которая состоялась с активом органов территориального общественного самоуправления, субъектами хозяйствования и бизнеса района в Осиповичах 11 числа.





Во время проведения совещания обсуждались вопросы основных экономических показателей развития района, создание условий для поступательного движения вперед бизнеса и предпринимательства, динамика развития социальной сферы и другие. Выступившие заместители председателя райисполкома Сергей Ананич, Анна Землянухина и Александр Дрозд остановились не только на достижениях в сферах, которые курируют, но и обозначили свое видение решения имеющихся проблемных моментов. А по отдельным позициям докладчиков существенно дополнили еще и руководители различных областных структур.

Тон разговору именно по сути задал непосредственно губернатор. Осиповщина, пусть и с большой натяжкой, отметил Владимир Викторович, но справляется с рядом показателей. И в том же сельском хозяйстве, несмотря на всю сложность ситуации, наблюдаются наработки на завтра. Но везде ли и все проявляют инициативу, вкладывают средства и до конца просчитывают отдачу, по-хозяйски организуют труд?

Сколько можно слышать, что убыточные предприятия начнут приносить прибыль, будет своевременно выплачиваться нормальная заработная плата?

А возьмите прошлогодние работы в Татарке. Разве не факт, что многих руководителей нужно было постоянно подталкивать, чтобы выполнили в поселке запланированное? Сейчас предстоит немало сделать в Елизово, но если опять все будет продолжаться по-старому, то грош цена всем планам. И самое неприятное, что многие недостатки существуют не потому, что не хватает финансов, а имеют место быть просто из-за равнодушия, пассивности, поиска объяснений, вариантов невыполнения порученного. Где же наступательная позиция местной власти?

Вопрос трудовых ресурсов. Понятно, что город рядом с Минском, сообщение хорошее, и не один осиповчанин ездит на работу в столицу. Но ведь если топтаться на месте, не предпринимать действенных мер для развития, то скоро в райцентре вообще не останется рабочей силы. И что, будем наращивать дотации?

А почему не выполнено поручение о создании собственной стройорганизации? У «Водоканала» уйма убытков из-за строительных дел — когда толком будет организована работа? Просто парадокс, нонсенс: деньги выделяются — и не осваиваются. Так больше не будет, это тупик, дорога в никуда.

Или вопросы благоустройства города и деревень. Год малой родины, все в стране стараются, а здесь — уйма «дырок». Когда начнем уважать места, где живем? Неужели не трогает, что другие райцентры по многим параметрам уже обошли Осиповичи? И где вклад в общее дело предпринимателей? Задача каждому руководителю: четко определитесь, что и когда сделаете вокруг своего предприятия-организации, добейтесь того, чтобы новое радовало глаз.

Вокзал — лицо города, так почему ту же привокзальную площадь не отдать в ведение железнодорожникам? И на автодорогах при въезде в район нужно сделать броские обозначения границ, вообще обратить внимание на придорожный сервис, которым похвалиться не можем.

Район по потенциалу серьезный, существенно влияет на все показатели Могилевщины, транспортным артериям можно только позавидовать, в наличии развитая промышленность — значит, и прибавлять Осиповичи должны быстрее и по всем направлениям. Планы-прогнозы на год сформированы и защищены, декада уже прошла, а надлежащей активности нет. Такая зимняя спячка недопустима, каждому на своем месте нужно оперативно сделать соответствующие выводы, дабы обойтись без применения «хирургических» мер.







Это только отдельные моменты, на которых остановился председатель облисполкома, открытый разговор шел и по иным направлениям работы. Например, руководители трудовых коллективов, депутаты районного и сельских Советов, старосты деревень и другие участники встречи обязательно донесут до своих аудиторий то, что в текущем году наконец-то должна быть снята «больничная» проблема: деньги есть не только для окончания строительных работ, но кое-что останется еще и на приобретение необходимого оборудования. Так что освоение средств — дело чести!

В 2019 году также должны быть завершены работы на улице Рабоче-Крестьянской и начаты на водозаборе «Северный» и очистных сооружениях в городе; в планах — возведение 6 станций обезжелезивания воды: в Татарке и Цели, по 2 в Елизово и Лапичах; определены конкретные жилые дома и участки дорог для проведения капитальных и текущих ремонтов; намечено возведение очередной многоэтажки в микрорайоне «Черняховского» и т.д.

Все титульные списки утвержденных объектов земляки скоро увидят на страницах районной газеты, но это — завтра. А сегодня каждому надо засучить рукава и заняться конкретным делом в нашем общем — своем! — доме. Ведь лучше нас самих никто его краше не сделает.

Виталий КУЛАКОВ.