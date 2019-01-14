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Один из самых молодых, есть в соцсетях. Что мы знаем о новом министре транспорта
15.01.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси
Один из самых молодых министров
Алексей Авраменко минчанин, ему 41 год и он один из самых молодых министров. Меньше только двум его коллегам: министру жилищного хозяйства Александру Терехову (40 лет) и министру экономики Дмитрию Крутому (38 лет).
По информации TUT.BY, Алексей Авраменко женат, у него есть двое детей.
Не первый год в транспорте
За плечами у Алексея Авраменко два высших образования: Белорусская государственная политехническая академия (БНТУ) и Академия управления при президенте.
Все время работает в транспортной — дорожной — сфере: начинал с мастера дорожно-строительного управления, потом перешел в комитет по автомобильным дорогам при Минтрансе. Был главным специалистом управления содержания дорожной сети в Белавтодоре, руководил управлением транспорта, связи и информатизации в правительстве. С 2016 года был первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.
Кроме того, Авраменко председатель президиума
Авраменко периодически возглавляет рабочие группы, которые призваны решить какой-нибудь вопрос. Например, в 2017 году рабочая группа при Минтрансе насчитала около 6 тысяч километров местных дорог, которым нужен ремонт и
А в конце 2018 года Алексей Авраменко возглавил межведомственную рабочую группу, которая оценивает идею
Есть в соцсетях
У нового министра транспорта есть страница на Facebook. Он там не очень активен, но среди снимков можно увидеть например этот, сделанный в Лондоне.
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