|
«Может, кусты высадим». В Могилеве думают, что делать с горкой в Подниколье, где погиб мужчина
15.01.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве чиновники решают, как быть со стихийной горкой, на которой
О несчастном случае в могилевском парке Подниколье 6 января
По словам местного сторожа Александра,
Чиновники решают, как сделать так, чтобы на стихийной горке больше не катались. По словам замдиректора «Могилевзеленстроя» Дмитрия Гришечко, рассматривают вариант высадки на месте горки кустов.
— Вообще, по плану, все посадки выполнили к открытию лестницы. Но если и будем высаживать кусты, то только весной. Пока это обсуждается, — сказал Гришечко.
Доследственная проверка по делу о гибели парня на горке продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам местного сторожа, несмотря на ЧП, люди все равно приходят кататься на опасную горку. Их останавливает лишь наряд милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)