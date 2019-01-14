ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Может, кусты высадим». В Могилеве думают, что делать с горкой в Подниколье, где погиб мужчина

15.01.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве чиновники решают, как быть со стихийной горкой, на которой 6 января погиб 24-летний парень. Рассматривают вариант высадки на этом месте кустов. Правда, если это и произойдет, то только весной.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О несчастном случае в могилевском парке Подниколье 6 января сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, двое молодых людей летели вниз со склона на тюбинге, врезались в столб. Один остался жив, второй умер на месте. В Следственном комитете потом подтвердили, что молодой человек получил серьезную травму головы и погиб на месте. К слову, столб, в который врезались парни, поставили за пару дней до трагедии.

По словам местного сторожа Александра, люди все равно приходят кататься с горки после гибели парня. Правда, их останавливают не запрещающий знак и не чувство самосохранения, а патруль милиции, который теперь там дежурит.

Чиновники решают, как сделать так, чтобы на стихийной горке больше не катались. По словам замдиректора «Могилевзеленстроя» Дмитрия Гришечко, рассматривают вариант высадки на месте горки кустов.

— Вообще, по плану, все посадки выполнили к открытию лестницы. Но если и будем высаживать кусты, то только весной. Пока это обсуждается, — сказал Гришечко.

Доследственная проверка по делу о гибели парня на горке продолжается.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам местного сторожа, несмотря на ЧП, люди все равно приходят кататься на опасную горку. Их останавливает лишь наряд милиции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Встреча председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с активом органов территориального общественного самоуправления, субъектами хозяйствования и бизнеса района прошла в Осиповичах 11 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика