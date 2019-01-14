«Может, кусты высадим». В Могилеве думают, что делать с горкой в Подниколье, где погиб мужчина

В Могилеве чиновники решают, как быть со стихийной горкой, на которой 6 января погиб 24-летний парень . Рассматривают вариант высадки на этом месте кустов. Правда, если это и произойдет, то только весной.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О несчастном случае в могилевском парке Подниколье 6 января сообщили очевидцы в соцсетях . По их словам, двое молодых людей летели вниз со склона на тюбинге, врезались в столб. Один остался жив, второй умер на месте. В Следственном комитете потом подтвердили, что молодой человек получил серьезную травму головы и погиб на месте. К слову, столб, в который врезались парни, поставили за пару дней до трагедии.

По словам местного сторожа Александра, люди все равно приходят кататься с горки после гибели парня. Правда, их останавливают не запрещающий знак и не чувство самосохранения, а патруль милиции, который теперь там дежурит.

Чиновники решают, как сделать так, чтобы на стихийной горке больше не катались. По словам замдиректора «Могилевзеленстроя» Дмитрия Гришечко, рассматривают вариант высадки на месте горки кустов.

— Вообще, по плану, все посадки выполнили к открытию лестницы. Но если и будем высаживать кусты, то только весной. Пока это обсуждается, — сказал Гришечко.

Доследственная проверка по делу о гибели парня на горке продолжается.