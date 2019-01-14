Павел Латушко больше не посол во Франции. Каким мы его знаем?

Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Франции и по совместительству постоянным представителем при ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба президента. Ранее на этой должности был Павел Латушко. Он известен белорусам как достаточно харизматичная личность. Говорит на белорусском языке, ведет аккаунт в Instagram, уже в 29 лет стал послом Беларуси в Польше, а в 36 лет возглавил Министерство культуры. Каким еще мы знаем Павла Латушко?



Павел Латушко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Родился в Минске, окончил два университета

Павел Латушко родился в Минске. Сейчас ему 45 лет.

— Это мой город, я здесь родился и люблю его. Когда-то мечтал, чтобы у нас появилась музыкальная площадь, где проходили бы музыкальные вечера. И этим летом на площади Свободы был счастлив от количества людей, которые там собрались, и от того, что этот проект существует, — говорил он в интервью TUT.BY.

Издание «Салідарнасць» писало о том, что Павел Латушко учился в престижной школе № 54 (сейчас гимназия № 7), где с первого класса велось углубленное изучение английского языка. Школу он окончил с золотой медалью, также любил играть в баскетбол.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.

После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД. И уже в дальнейшем Павла Латушко назначили послом в Польшу.

Руководил министерством культуры

Павел Латушко с 2009 по 2012 годы был министром культуры Беларуси. На тот момент он оказался самым молодым министром. Ему было 36 лет.

При нем приняли госпрограмму «Замки Беларуси». Предполагалось, что к 2018 году восстановят 38 замков, дворцов и замчищ. Также во время его работы на этом посту в Беларуси появилась Национальная театральная премия.

Латушко предлагал установить долю показа отечественного кино на телеканалах, привлекать частных инвесторов к развитию белорусского кинематографа, создать государственный продюсерский центр кино. Считал, что нужно создавать условия для возвращения в Беларусь талантливой молодежи, которая учится в российских и зарубежных кинематографических вузах.

Именно он в 2012 году, по версии музыкального портала «Тузін гітоў», вмешался в ситуацию , когда группа «Палац» не могла провести концерт по случаю своего 20-летия в Республиканском театре белорусской драматургии. Сначала появилась информация об отмене концерта по неким техническим причинам, затем она была названа ложной.

Группа «Палац» была в так называемом неофициальном черном списке деятелей культуры и искусства. Представители власти отрицали существование такого списка.

В итоге концерт состоялся.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во времена Латушко проводили курс на омоложение чиновничьих рядов. В числе прочих своих кресел лишились директор Департамента по кинематографии Минкульта Максим Буданов и замминистра Владимир Гридюшко , отвечавший за одну из самых проблемных отраслей — архитектурно-историческое наследие.

Говорит на белорусском языке

Павел Латушко говорит на белорусском языке. Выступая в 2009 году на открытии V Съезда белорусов мира, Латушко заявил, что «не представляет Министерства культуры без белорусского языка» и что лично для него «белорусский язык является приоритетным». За заявлением последовал перевод министерского делопроизводства на «мову».

Еще будучи студентом Павел Латушко запомнился завсегдатаем управы «Таварыства беларускай мовы». В 29 лет он стал самым молодым белорусским послом и возглавил наше диппредставительство в Польше. При этом был единственным белорусским дипломатом, который публично и последовательно пользовался белорусским языком.

Для объективности, нужно отметить, что будучи министром, Латушко периодически говорил и на русском языке. При этом он также знает польский и английский языки.

Завел Instagram

У Павла Латушко есть страница в Instagram . Этим он тоже отличается от большинства белорусских чиновников, которые, как правило, достаточно холодно относятся к аккаунтам в социальных сетях.

У аккаунта Павла Латушко более 1200 подписчиков, и в основном на своей странице он постит фотографии с официальных мероприятий. Однако, есть фото и личного характера. Например, с дочкой Яной на фоне Эйфелевой башни.

Павел Латушко особо не распространяется о своей личной жизни. Известно, что его первая супруга замужем за первым заместителем главы Администрации президента Максимом Рыженковым.

Потом Павел Латушко женился на красавице Александре Мухаевой, которая сделала карьеру в компании CООО «БелДорТяжТранс», специализирующейся на перевозках негабаритных и тяжеловесных грузов. На сайте посольства Беларуси во Франции не указано, женат ли Павел Латушко сейчас, но написано, что у него есть дочь и сын.

Критиковал качество белорусской техники

Павел Латушко будучи послом во Франции критиковал качество белорусской техники. Он говорил, что сталкивается «с ситуацией, когда наша техника на презентациях просто ломается».

«И, конечно же, какое может быть доверие к той продукции, которая на первой же презентации может поломаться? Если ключ от единицы нашей техники не может открыть дверь. Можете себе представить, человек покупает „Мерседес“, берет ключ и дверь этого „Мерседеса“ открыть не может. Конечно, мы не продаем „Мерседесы“, но уже сегодня, если мы говорим про сельскохозяйственное машиностроение, покупатель ждет „Мерседеса“ на поле», — сказал он.

А вот национальную кухню Павел Латушко хвалил .

— Наша кухня достойная, оригинальная, — говорил он. — Если раньше возникали вопросы, что подавать на приемах в посольстве, то теперь — нет. Только белорусская кухня: холодник на кефире, блинчики с творогом и яблоками, заливной язык, бабка, драники, колдуны. Как-то делали прием в резиденции в Париже, пригласили иностранных гостей, сделали только белорусские блюда, и поверьте, все были восхищены белорусской кухней.