|
Павел Латушко больше не посол во Франции. Каким мы его знаем?
15.01.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Франции и по совместительству постоянным представителем при ЮНЕСКО,
Родился в Минске, окончил два университета
Павел Латушко родился в Минске. Сейчас ему 45 лет.
— Это мой город, я здесь родился и люблю его. Когда-то мечтал, чтобы у нас появилась музыкальная площадь, где проходили бы музыкальные вечера. И этим летом на площади Свободы был счастлив от количества людей, которые там собрались, и от того, что этот проект существует, —
Издание
Он окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.
После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД. И уже в дальнейшем Павла Латушко назначили послом в Польшу.
Руководил министерством культуры
Павел Латушко с 2009 по 2012 годы был министром культуры Беларуси. На тот момент он оказался самым молодым министром. Ему было 36 лет.
При нем
Латушко
Именно он в 2012 году, по версии музыкального портала «Тузін гітоў», вмешался
В итоге концерт состоялся.
Во времена Латушко проводили курс на омоложение чиновничьих рядов. В числе прочих своих кресел лишились директор Департамента по кинематографии Минкульта
Говорит на белорусском языке
Павел Латушко говорит на белорусском языке. Выступая в 2009 году на открытии V Съезда белорусов мира, Латушко заявил, что «не представляет Министерства культуры без белорусского языка» и что лично для него «белорусский язык является приоритетным». За заявлением последовал перевод министерского делопроизводства на «мову».
Еще будучи студентом Павел Латушко
Для объективности, нужно отметить, что будучи министром, Латушко периодически говорил и на русском языке. При этом он также знает польский и английский языки.
Завел Instagram
У Павла Латушко есть
У аккаунта Павла Латушко более 1200 подписчиков, и в основном на своей странице он постит фотографии с официальных мероприятий. Однако, есть фото и личного характера. Например, с дочкой Яной на фоне Эйфелевой башни.
Павел Латушко особо не распространяется о своей личной жизни. Известно, что его первая супруга замужем за первым заместителем главы Администрации президента Максимом Рыженковым.
Потом Павел Латушко
Критиковал качество белорусской техники
Павел Латушко будучи послом во Франции
«И, конечно же, какое может быть доверие к той продукции, которая на первой же презентации может поломаться? Если ключ от единицы нашей техники не может открыть дверь. Можете себе представить, человек покупает „Мерседес“, берет ключ и дверь этого „Мерседеса“ открыть не может. Конечно, мы не продаем „Мерседесы“, но уже сегодня, если мы говорим про сельскохозяйственное машиностроение, покупатель ждет „Мерседеса“ на поле», — сказал он.
А вот национальную кухню Павел Латушко
— Наша кухня достойная, оригинальная, — говорил он. — Если раньше возникали вопросы, что подавать на приемах в посольстве, то теперь — нет. Только белорусская кухня: холодник на кефире, блинчики с творогом и яблоками, заливной язык, бабка, драники, колдуны. Как-то делали прием в резиденции в Париже, пригласили иностранных гостей, сделали только белорусские блюда, и поверьте, все были восхищены белорусской кухней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Латушко говорит на белорусском языке, ведет аккаунт в Instagram, уже в 29 лет стал послом Беларуси в Польше, а в 36 лет возглавил Министерство культуры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)