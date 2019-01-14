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«Надо очень серьезно заняться образованием». Президент назначил нового ректора и задал много вопросов
15.01.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by
В Белорусско-Российском университете в Могилеве сменили ректора. На место Игоря Сазонова назначен Михаил Лустенков, уже бывший проректор вуза. При согласовании назначения Лустенкова ректором БРУ Александр Лукашенко заявил, что вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид,
«У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр», — предупредил Александр Лукашенко.
Игорь Сазонов возглавлял учреждение чуть более 20 лет — с конца 1998 года, когда оно называлось Могилевский машиностроительный институт. При его руководстве в структуру университета в 2001 году введен Могилевский строительный колледж, в 2003 году — открыт лицей. Сазонову сейчас 67 лет.
44-летний Михаил Лустенков — доктор технических наук, профессор — окончил вуз, который сейчас будет возглавлять, в 1997 году по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»,
Глава государства спросил, как налажены учебные процессы в Белорусско-Российском университете, сколько там обучается студентов и в чем особенности образовательных программ. По словам Михаила Лустенкова, сегодня в университете числятся свыше 4,8 тыс. белорусских студентов и около 430 российских.
«В основном, бакалавриат. Магистратура открыта недавно — шесть на дневном, шесть на заочном», — уточнил он.
Президент поинтересовался, как отличается подготовка бакалавров и магистрантов в Беларуси и России. Михаил Лустенков пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй. Такой подход, на его взгляд, нерационален, потому что затрачивается больше времени на подготовку специалиста.
«Первая ступень — четыре года. Там, по сути, специалист (бакалавр) подготовлен на уровне техникума, — добавил он. — У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации».
Александр Лукашенко одобрил этот подход и подчеркнул, что именно по такому принципу и должны готовить магистрантов в белорусских вузах:
«Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать. В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием».
По словам главы государства, нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время. «И не дай бог мы проверим, и это подтвердится, — предупредил президент. — Там (в магистратуре. — Прим.) должна быть особая программа. И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах — я уже получил информацию и занимаюсь этим — какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием».
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«Надо очень серьезно заняться образованием». Президент назначил нового ректора и задал много вопросов
Михаил Лустенков сменил Игоря Сазонова, который руководил вузом последние 20 лет.
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