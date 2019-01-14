19 января спасатели Беларуси отметят свой 20-летний юбилей.



Спасатель – это не только профессия, это призвание и образ жизни. В ряды спасателей идет тот, кто отважен и готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни. 19 января 1999 года было утверждено Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. И в знак признания заслуг нового Министерства, Указом Президента Республики Беларусь № 35 от 2 февраля 2000 года 19 января был объявлен Днем спасателя. Сегодня служба по чрезвычайным ситуациям способна выполнять весь спектр пожарных и аварийно-спасательных работ: ликвидация пожаров и других чрезвычайных ситуаций, спасение пострадавших, локализация опасных для людей, производства и окружающей среды факторов, разбор завалов, нейтрализация сильнодействующих ядовитых веществ и многое другое.

В субботу 19 января в 12:00 в центральном районном доме культуры в Буда-Кошелево для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и членов их семей, жителей и гостей города состоится праздничное мероприятие, посвященное 20-летию МЧС Республики Беларусь.

Приглашаем всех желающих на праздник! Вход бесплатный.