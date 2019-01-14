На Крещение Господне в деревне Селец пройдет освящение воды в источнике святых мучеников Макковеев

Освящение воды в источнике святых мучеников Макковеев состоится в 12.00. После освящения желающие смогут окунуться в купели. Будет организовано дежурство спасателей, установлены палатки для раздевания, торговая точка, где вам предложат горячий чай-кофе.

К слову, утром 18 января в Свято-Никольском храме в г. Буда-Кошелево сразу после Божественной литургии состоится первое освящение воды.



Крещение является самым древним христианским праздником, отмечается в память крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан, замыкает двенадцать святочных дней.

В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста. Благочестивые прихожане стремятся запастись святой водой на целый год, чтобы хватило до следующего Крещения, и, приходя домой, окропляют ею свои жилища, сообщая им таким образом благодать великого праздника. Святую воду пьют, умываются ею, она, к тому же, считается целебной и может оставаться свежей в течение нескольких лет.

Кстати, слово «крещение» имеет греческое происхождение: крестить – значит, погружать в воду. Но чтобы полностью понять смысл праздника Крещения Господня, надо прежде понять символическое таинство воды в Ветхом Завете. Ведь вода – это жизнь. Вода, оплодотворенная животворящим Духом, дает начало всему живому. Однако она может не только порождать, но и уничтожать. Поэтому вода, в которой был крещен Иисус, призвана омывать все плохое и возрождать все хорошее.

По поверью, искупавшийся в ледяной воде человек на весь год избавляется от грехов и болезней. Считается, что в эту ночь открывается небо и «о чем помолишься небу, то и сбудется». Существует также поверье, что кто почерпнет в Крещение воду, тот будет весьма успешным в делах и хозяйстве.

Наутро 19 января верующие обычно молятся и принимают крещенскую воду натощак, так как у христиан она считается лучшим лекарством от телесных и духовных недугов. Вот только во время приема святой воды не стоит ругаться и скверно мыслить, иначе вся ее сила при этом теряется.

Крещение надо отмечать с большим количеством угощений из овощей, круп, меда и мяса. Издавна на Руси в этот день запекали целого поросенка, пекли печенья в виде крестов. К праздничному столу приглашались все знакомые и родственники. Кресты-печенья вкушали первыми натощак, запивая их крещенской водой, далее следовали блины и оладья, приготовленные на меду. Считалось, чем больше человек съедает таких вот блинов, тем больше денег у него будет в новом году.

МЧС напоминает, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

Традиционное на протяжении многих лет крещенское купание – большое событие для православных христиан. Однако не всегда, окунаясь в пробирающую до мурашек ледяную воду, люди здраво оценивают свои силы, ведь это большой стресс для организма. В первую очередь стоит сказать, что заболевшие должны повременить со своим окунанием в прорубь. Как минимум, до следующего года. Все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится. Дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом и даже беременные – все это особая группа риска.

Береженого Бог бережет

За пару часов до выхода из дома не забудьте плотно поесть. Как известно, пища – это энергия, а она вам очень даже понадобится. Далее уделите внимание выбору гардероба. Подготовьте не только теплую и удобную одежду, но и ту, которая быстро расстегивается и застегивается. Это для того, чтобы выйдя из воды, вы не замерзли.

Также обязательный атрибут – шапка, желательный – резиновый коврик, чтобы не сделать при переодевании тройной аксель и не сломать себе копчик. Не забывайте, что ходить по льду босиком – очень сомнительный навык, так что захватите пару максимально шипованной и легко снимаемой обуви. Как вариант – теплые шерстяные носки.

(Не)полное погружение

Теперь, когда вы полностью собраны и готовы к бою с прорубью, возникает вопрос: а что же делать дальше? Спускаясь вниз, не забирайтесь под воду с головой – сосуды вашего головного мозга вряд ли готовы к такому шоку. Шок от холода – реальное явление и проблема, которое возникает из-за стремительной потери температуры тела. Вместе с тем не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение. В целом, в проруби нежелательно находиться более 1 минуты.

Выйти сухим из воды

Как только вы снова встали на ноги, согревайтесь: растирайте себя полотенцем, переоденьтесь во все сухое, выпейте чего погорячее – не путать с алкоголем. К слову, о нем. Употребление подобного напитка после проруби – не лучшая помощь вашему организму. Оно дает временное ощущение тепла из-за расширения сосудов, но больно бьет по сердцу.

Помощь рядом

Первые признаки того, что организм находится в состоянии шока – озноб, посиневшие кожа, губы, болезненные пальцы рук и ног. Если все это проявлено в легкой степени, поможет физкультура: интенсивные упражнения разогреют ваше тело. В случае среднего и тяжелого переохлаждения нужно просить помощь друга: растирание, массаж, теплая одежда, одеяло и, наконец, кровать.

В любом случае, самолечение и помощь неквалифицированного человека – всегда, как говорится, на свой страх и риск. Поэтому доверьтесь профессионалам, а именно – медицинской бригаде, которая точно будет дежурить на месте купания.

Кроме того

Не забывайте о том, что вы все же – на льду. И здесь действуют те же правила, что и во время зимней рыбалки. Купание детей – только под присмотром родителей или взрослых. Заходить за специальные ограждения, приводить с собой животных и прыгать с толпой друзей на краю полыньи – тоже в стоп-листе ваших действий.

Как мы видим, соблюдать эти правила не очень-то и сложно. Главное – помнить, что беда приходит к тем, кто ее не ждет. МЧС желает вам и вашим близким только безопасного погружения.

