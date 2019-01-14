Брестский горисполком готов заплатить за телепрограммы о себе почти 170 тысяч рублей

Заказ на закупку услуг по производству информационных телепрограмм для Брестского горисполкома появился на сайте госзакупок. Потратить на программы о себе и своей деятельности хотят почти 170 тысяч рублей. В горисполкоме TUT.BY объяснили, почему и на что так много.



Фото: Cкриншот сайта icetrade.by

В описании заказа указано, что телепрограммы новостного формата должны касаться деятельности горисполкома и событий, происходящих в городе. Хронометраж каждого выпуска — 15 минут ежедневно со вторника по пятницу и 25-минутный итоговый видеоотчет в субботу.

Общая ориентировочная стоимость закупки составляет почти 170 тысяч рублей .

— Это открытый конкурс, в котором могут участвовать все желающие, — поясняет начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин. — Вот у нас в прошлом году компания БУГ-ТВ выиграла конкурс и готовила новостные телепередачи о городской жизни. Это обычная практика во всех регионах. Программы закупаются на весь год, поэтому сумма не должна пугать. Стоимость просчитана и обоснована. Над передачами будет работать не один человек, а целый коллектив: съемочная группа, редакторы. Это достаточно трудоемкий процесс, который связан с деятельностью не одного человека в течение года.

Собеседник также подчеркнул, что указанная сумма закупки — это верхний предел. Заказчик готов рассмотреть и более бюджетные предложения.