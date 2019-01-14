ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский горисполком готов заплатить за телепрограммы о себе почти 170 тысяч рублей

15.01.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заказ на закупку услуг по производству информационных телепрограмм для Брестского горисполкома появился на сайте госзакупок. Потратить на программы о себе и своей деятельности хотят почти 170 тысяч рублей. В горисполкоме TUT.BY объяснили, почему и на что так много.


Фото: Cкриншот сайта icetrade.by

В описании заказа указано, что телепрограммы новостного формата должны касаться деятельности горисполкома и событий, происходящих в городе. Хронометраж каждого выпуска — 15 минут ежедневно со вторника по пятницу и 25-минутный итоговый видеоотчет в субботу.

Общая ориентировочная стоимость закупки составляет почти 170 тысяч рублей .

— Это открытый конкурс, в котором могут участвовать все желающие, — поясняет начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин. — Вот у нас в прошлом году компания БУГ-ТВ выиграла конкурс и готовила новостные телепередачи о городской жизни. Это обычная практика во всех регионах. Программы закупаются на весь год, поэтому сумма не должна пугать. Стоимость просчитана и обоснована. Над передачами будет работать не один человек, а целый коллектив: съемочная группа, редакторы. Это достаточно трудоемкий процесс, который связан с деятельностью не одного человека в течение года.

Собеседник также подчеркнул, что указанная сумма закупки — это верхний предел. Заказчик готов рассмотреть и более бюджетные предложения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Надо очень серьезно заняться образованием». Президент назначил нового ректора и задал много вопросов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика