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«Все взрослые люди, понимают». На суде выступил бизнесмен, который фигурирует уже во втором деле врача

15.01.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Заводского района Минска продолжает разбирать дело Сергея Корытько. В процессе выступил Владимир Ладутько, который и передал экс-главе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения взятку в две тысячи долларов. Кстати, в «деле медиков» фамилия Ладутько уже звучала. По данным обвинения, он передал бывшему начальнику гродненского облздрава Андрею Стрижаку около 20 тысяч долларов.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В суде Заводского района Минска стартовал процесс по делу бывшего главы Республиканского центра медицинской реабилитации Сергея Корытько. Его обвиняют по ч. 1 ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса Беларуси. Это уже третий процесс в громком «деле медиков». В четверг, 10 января, начали судить Андрея Стрижака, бывшего главу гродненского облздрава, а в пятницу, 11-го, начался суд над экс-замминистра здравоохранения Игорем Лосицким и главным врачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком. 15 января суд начал рассматривать дело экс-главы Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько.

В суде Владимир Ладутько выступает в качестве свидетеля. Рассказывает, что возглавляет фирму «Геол-М» и поясняет: «Медикал Юнит» их дочернее предприятие. С Сергеем Корытько, говорит, знакомы давно. Отношения деловые.

— В конце 2017 года Сергей Сергеевич проинформировал меня по телефону, что они планируют закупить ульразвуковой аппарат. Вопрос последовал, будет ли у нас возможность поставить аппарат среднего класса в районе 100 тысяч белорусских рублей, — отметил Владимир Ладутько.

При этом, по словам свидетеля, тендер они тогда выиграли честно, так как их аппарат стоил меньше.

Позже, продолжил свидетель, Корытько подошел к ним во время выставки и сказал, что планирует закупку еще одного аппарата.

— Наш первый аппарат им по характеристикам понравился, — объяснил данную ситуацию свидетель.

По словам Владимира Ладутько, медцентр закупил у них один аппарат, намечалась покупка второго, и он решил отблагодарить Сергея Корытько.

После выставки, продолжил свидетель, они с обвиняемым созвонились и 2 апреля встретились. Владимир Ладутько не предупреждал Корытько о благодарности.

— Все взрослые люди, — отметил он. — Понимают.

Во время встречи Ладутько передал Корытько конверт с двумя тысячами долларов. Обвиняемый, отметил свидетель, в этот момент особой реакции не проявил, конверт не открывал. Они попили кофе, «поговорили ни о чем», и Сергей Корытько уехал.

Деньги, сказал Ладутько, он передавал экс-главврачу впервые. Договоренности, что Сергей Корытько будет предоставлять ему информацию о необходимости оборудования, не было. По словам свидетеля, у их фирмы был такой имидж, что люди их находили сами.

— Что произошло, когда вы не выиграли? — уточнила судья.

— Не выиграли и не выиграли, это риски. Что я могу сказать, верните деньги? — улыбнулся Владимир Ладутько.

— Передавая деньги, вы рассчитывали выиграть?

— Наверное, да, но вмешалась такая техническая случайность, — объяснил он.

Под технической случайностью свидетель имеет ввиду появление на рынке еще одном фирмы, которая также предлагала китайские аппараты, но более дешевые. В итоге эта компания и выиграли тендер.

На вопрос, почему свидетель передал обвиняемому именно две тысячи, он ответил:

— Чисто исходя из экономики.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».

 
Теги: Минск
 
 
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В суде выступил Владимир Ладутько, который и передал экс-главе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения взятку в две тысячи долларов.
 
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