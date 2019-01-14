Минск оказался в середине рейтинга качества жизни среди городов мира

Согласно рейтингу сервиса Numbeo на 2019 год, который сравнивает индекс качества жизни во всех странах мира, Минск оказался в середине списка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В исследовании участвовало 226 городов, где столица Беларуси заняла 130 позицию.

В этом же рейтинге среди городов Европы Минск занимает 50 позицию из 78. Наша столица по индексу качества жизни соседствует с Варшавой, Ригой, Барселоной и Вроцлавом.

Москва и Киев расположились в числе семи нижних позиций в Европе. Самым же комфортным европейским городом считается Эйндховен в Нидерландах.

В мировом списке лучшим городом для жизни стала столица Австралийского Союза — Канберра.

Сравнивая нынешний и прошлогодний рейтинги качества жизни, индекс Минска стал немного выше. Раньше он был 141,32 (при максимальном индексе — 208,04), теперь — 143,39 (при максимальном — 216,39).

Сервис Numbeo анализирует индекс покупательной способности, безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, стоимости собственности относительно доходов, времени движения транспорта, загрязнения и климата. Из этих показателей и складывается рейтинг.