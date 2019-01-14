|
В Витебске нашли пропавшую 15-летнюю девушку
15.01.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by
15-летнюю жительницу Витебска Милану Старовойтову, которая 13 января ушла к подруге и
«Девушку в одном из торговых центров заметили охранники. Она проводила время с друзьями. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожало. Девушку передали родителям», — отмечают в УВД.
Как выяснилось, девушка ушла из дома, так как поссорилась с мамой.
В декабре похожий случай
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка ушла из дома, так как поссорилась с мамой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)