﻿ В Витебске нашли пропавшую 15-летнюю девушку. 21.by
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В Витебске нашли пропавшую 15-летнюю девушку

15.01.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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15-летнюю жительницу Витебска Милану Старовойтову, которая 13 января ушла к подруге и пропала, обнаружили 15 января в одном из торговых центров города. Об этом сообщает милиция региона.

«Девушку в одном из торговых центров заметили охранники. Она проводила время с друзьями. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожало. Девушку передали родителям», — отмечают в УВД.

Как выяснилось, девушка ушла из дома, так как поссорилась с мамой.

В декабре похожий случай произошел с 13-летним парнем, который тоже после конфликта с матерью убежал из дома.

 
Теги: Витебск
 
 
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Девушка ушла из дома, так как поссорилась с мамой.
 
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