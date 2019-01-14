В Витебске нашли пропавшую 15-летнюю девушку

15-летнюю жительницу Витебска Милану Старовойтову, которая 13 января ушла к подруге и пропала , обнаружили 15 января в одном из торговых центров города. Об этом сообщает милиция региона.

«Девушку в одном из торговых центров заметили охранники. Она проводила время с друзьями. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожало. Девушку передали родителям», — отмечают в УВД.

Как выяснилось, девушка ушла из дома, так как поссорилась с мамой.

В декабре похожий случай произошел с 13-летним парнем, который тоже после конфликта с матерью убежал из дома.