|
«Последнее хотят забрать». На Полесье нацпарк планирует присоединить озеро, местные отдавать не собираются
15.01.2019 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Национальный парк «Припятский» хочет расширить свои территории за счет присоединения крупнейшего белорусского озера Червоное, что в Житковичском районе, а также трехкилометровой зоны его угодий. Но у этих планов большое количество противников. Местные жители уверены: если у Нацпарка получится осуществить задуманное, то они своего озера больше не увидят. Говорят, подобное здесь уже происходило.
На берегу Червоного днем в понедельник неспокойно. Несколько десятков мужиков разных профессий, социального положения и рода занятий объединились, чтобы отстоять то, что так дорого каждому. Еще до нового года над Полесьем пронесся слух — озеро в свои владения хочет заполучить национальный парк «Припятский». В руки людям попал соответствующий проект указа президента.
С тех пор полешуки потеряли покой и сон, а в разные министерства и ведомства полетели письма даже не с просьбами — с требованием не трогать Червоное. Люди надеются достучаться до президента и рассказать ему о реальном положении дел.
Озеро Червоное («Князь-озеро») — третье по площади озеро в Беларуси. Расположено в 20 километрах от Житковичей, у деревни Пуховичи. Площадь водоема 40 кв. км., длина 11 км, ширина 3,5 км.
В 2010 году указом президента часть озера (1,1 тыс. га) для ведения охотничьего хозяйства была передана в безвозмездное пользование Нацпарку «Припятский».
С 2015 года 3,1 тыс. га охотничьих угодий озера находится в аренде у Житковичского лесхоза, а с 2017 года Червоное с целью ведения любительского и промыслового лова рыбы арендует ОАО «Житковичихимсервис». Кстати, предприятие ежегодно добывает из озера около 100 тонн рыбы, еще 30 тонн вылавливают рыбаки-любители.
Говорят, это тот редкий случай, когда деятельностью арендаторов и рыбаки, и местные жители довольны. Временные хозяева привели озеро в порядок, почистили, установили на территории беседки и зарыбили. При этом цены на путевки для охотников и рыболовов не «кусались».
Отношения накалены до предела
— Наши предприятия выиграли тендер, навели порядок, а тут вдруг приходит «дядя» и просит ему все это отдать! — возмущаются на берегу мужики.
Сказать, что они категорически против передачи озера новому владельцу — ничего не сказать. Люди предупреждают: отношения между местными жителями и руководством Нацпарка уже не первый год накалены, и Червоное они «отдавать без боя не собираются».
Местные жители уверены, что с приходом нового хозяина они не смогут даже посещать Червоное, на котором многие из них выросли. Примеры уже имеются.
— 60% территории нашего района уже переданы национальному парку «Припятский». Это сельхозугодия, пашни, водоемы, леса. Люди в районе практически лишены возможности охотиться, ловить рыбу и даже собирать грибы и ягоды. Все в округе обнесено высокими заборами и шлагбаумами. В Черетянке «Припятский» отобрал у нас озеро Млынок — отдых и лов рыбы там уже много лет запрещен. Возле Полянки в лес мы зайти также не можем, все в заборах, — говорит житель Житковичей Сергей.
Местные говорят, что у сегодняшних арендаторов получается главное — зарабатывать на рыбалке и охоте, исправно пополняя районный бюджет, и не обижать при этом простых людей. Количество же путевых листов, выданных на охоту на своих территориях Нацпарком «Припятский» местному населению, за последние годы можно пересчитать по пальцам.
— Поднимите руку, кто хоть раз из вас сумел у «Припятского» купить путевку?
— Нет здесь таких! Все путевки только для чиновников и друзей [генерального директора Национального парка «Припятский» Степана] Бамбизы, — отзывается толпа.
— А цены какие! Если в лесхозе путевка на охоту — 6 рублей, у «химсервиса» порыбачить столько же стоит, то у Нацпарка — 20.
— Озеро — это не только наш досуг, для многих еще и пропитание, тут же сами знаете зарплаты какие. Жизнь тяжелая, а они и последнее у нас хотят забрать, — возмущаются собравшиеся.
В Житковичском лесхозе и «Житковичихимсервисе» говорят, что пока никаких официальных документов о передаче Червоного они не видели, следовательно, и волноваться рано. Хотя «не для печати» признаются: настроение в последние дни так себе.
— У нас договор аренды на десять лет. Мы вложили в озеро деньги и, конечно, заинтересованы, чтобы продолжать работать, — говорит директор «Житковичихимсервиса» Игорь Головач.
В самом Нацпарке же опасения местных жителей назвали «абсурдными» и попросили «не нагнетать».
— Сегодня все, что делается для расширения угодий — исключительно в интересах сохранения природы для людей. Ни о каких ограждениях речи и быть не может. Как любительский, так и промысловый лов рыбы на озере Червоное будет осуществляться без вмешательства Национального парка. Кроме того, на передаваемых угодьях мы планируем для местного населения снизить стоимость охотничьих путевок, — заверяет гендиректор «Национальный парк «Припятский» Степан Бамбиза.
Но местные не верят. Спрашивают: а что мешало сделать вот это все с той частью территории, которая в аренде у Нацпарка еще с 2010 года? Почему что-то должно измениться именно сейчас?..
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Последнее хотят забрать». На Полесье нацпарк планирует присоединить озеро, местные отдавать не собираются
На берегу Червоного сегодня неспокойно. Несколько десятков мужиков разных профессий, социального положения и рода занятий объединились, чтобы отстоять то, что так...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)