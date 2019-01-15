Ответы на вопросы,
которые прозвучали во время встречи
информационно-пропагандистских групп райисполкома
с трудовыми коллективами и по месту жительства
20 декабря 2018 года
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Кореличчане получили ответы по поводу банкомата в райцентре, благоустройства в Тарасовичах, графика работы отделения банка в Цирине
Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 20...