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Кореличчане получили ответы по поводу банкомата в райцентре, благоустройства в Тарасовичах, графика работы отделения банка в Цирине

15.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Ответы на вопросы,
которые прозвучали во время встречи
информационно-пропагандистских групп райисполкома
с трудовыми коллективами и по месту жительства
20 декабря 2018 года

Кореличчане получили ответы по поводу банкомата в райцентре, благоустройства в Тарасовичах, графика работы отделения банка в Цирине

 
 
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