Век в заботе о людях



Сегодня социальная сфера – мощный механизм, позволяющий решать многие государственные задачи. Однако в прошлом веке эта система выглядела гораздо скромнее и была представлена отделом социального обеспечения. В Борисове их было два – городской и районный, функции которых заключались в назначении пенсий и льготных выплат пожилым людям. В 80-е годы вся ответственность за выполнение этой работы легла на хрупкие плечи В.В. Заяц и Л.Ф. Брыгиной, которые добросовестно трудились в системе более 20 лет.

В каждом отделе штат не превышал десяти человек, а количество «подопечных» впечатляло: в те годы было много участников

войны, семей погибших, одиноких…

В 1988 году на базе отдела было создано отделение социальной помощи на дому. Предполагалось, что оно решит проблемы престарелых граждан, кто не может самостоятельно себя обслуживать. Однако изначальный план охватить 80 человек был выполнен с трудом – люди боялись нового, неизвестного и поэтому отказывались от бесплатных услуг. Тогда навряд ли

кто-то мог предположить, что со временем именно это отделение станет одним из самых востребованных. С 2002 года его услуги оказываются на платной основе, но, тем не менее, количество желающих постоянно растет – сегодня отделение охватывает 1749 жителей Борисовского района.

В 1998 году расширились функции отдела, и его переименовали в отдел социальной защиты. Однако штат не увеличился, нагрузка на каждого сотрудника была колоссальной. В 2002-м отдел был преобразован в управление по труду, занятости и социальной защите. К выплате пенсий добавился блок социально-трудовых отношений. Теперь в обязанности специалистов входил контроль организации охраны труда, соблюдения законодательства, касающегося заключения контрактов и коллективных договоров, выполнения прогнозных показателей по росту и своевременной выплате заработной платы. Сегодня в управлении насчитывается

8 отделов, работу которых обеспечивают 39 человек.

Важным этапом в развитии соцслужбы стало появление территориального центра социального обслуживания населения в 2004 году, когда разработали и внедрили государственные социальные стандарты. ТЦСОН Борисовского района – один из самых больших в республике, численность сотрудников составляет 370 человек. На обслуживании здесь состоит около 60 тыс. человек, то есть каждый третий житель района обращается в центр.

Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования проводит социологические опросы и определяет, в каких услугах больше всего нуждаются граждане. Так, среди жителей сельской местности и частного сектора города большой спрос на доставку продуктов и уборку квартиры. Не менее востребована услуга сиделки, стоимость которой совсем невелика.

Для людей золотого возраста, кто, выйдя на пенсию, предпочитает продолжать жить активно, открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Здесь они посещают кружки и клубы по интересам, в которых занимаются вязанием, музыкой, танцами, гимнастикой, скандинавской ходьбой, получают азы компьютерной грамотности и психологии, но самое главное – общаются и находят друзей. Осенью 2018 г. были открыты новые клубы: «Золотая ниточка», «Жить здорово», «Наследие». К слову, последний – это совместная работа специалистов центра и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева». Участники объединения изучают краеведение и искусствоведение. В декабре в отделении была объявлена благотворительная акция «Бабушкины сказки». Пожилые граждане поздравили ребят – воспитанников детского социального приюта, почитали им сказки и подарили связанные своими руками носочки и

варежки.

Кроме того, в центре есть отделение дневного пребывания для молодых инвалидов, благодаря чему люди с ограниченными возможностями получили шанс социально адаптироваться, а их родители – самореализоваться. Для этой категории граждан установлены уличные антивандальные тренажеры, хотя заниматься на них может любой желающий. Это стало началом создания инклюзивного парка, в котором в теплое время года появятся качели для детей-

колясочников.

Со дня основания центр возглавляет Ольга Витольдовна Копыток, инициативный и неравнодушный человек. Таких же работников она подбирает в штат. Все они увлечены одной идеей – идти в ногу со временем и не переставать приносить пользу людям.

Екатерина ВОРОБЬЕВА