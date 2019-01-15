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Новогоднее чудо для воспитанников детского социального приюта

15.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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– Хочу поблагодарить детей за прекрасный спектакль и пожелать, чтобы в их жизни складывалось все как в доброй сказке и исполнялись все мечты. Также мои слова признательности адресованы всем организациям Борисовщины, которые не забывают из года в год поддерживать детский социальный приют, – обратился к собравшимся Геннадий Иванович Денгалев.
Борисовский райисполком подарил учреждению игровой комплекс «Лидер».
Свои искренние пожелания и новогодние подарки для детей также приготовили Комитет государственного контроля Минской области, Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь, Минская областная организация Белхимпрофсоюза, ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», прокуратура Борисовского района, Борисовское РУВД, УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Веста-Борисов», Борисовские электросети филиал РУП «Минскэнерго», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», ОАО «140 ремонтный завод», 7-й Торуньский орденов Александра Невского Красной звезды инженерный полк, 72-й объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, военный комиссариат Борисовского и Крупского районов Минской области, ОАО «Борисовхлебпром», производственное унитарное предприятие «Фребор» и другие организации города.
– Сегодняшняя акция одинаково важна как для детей, так и для взрослых, потому что объясняет, насколько важно в жизни добро, поддержка тех, кто нуждается в заботе. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания детей, которые растут вне своих биологических семей, ведь все они полноправные граждане нашего государства, – прокомментировала Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому избирательному округу №63.
Ребята с трепетом отнеслись к подготовке представления по сказке «Морозко». Праздник был наполнен весельем, новогодним настроением.
– Сегодня у нас состоялся замечательный утренник. Всем гостям мы искренне благодарны за прекрасные подарки, которые они преподнесли нашему центру, и теплые пожелания в адрес ребят, – подытожила Наталья Васильевна Уланова, заведующий детским социальным приютом.

 
 
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В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в детском социальном приюте ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» состоялось...
 
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