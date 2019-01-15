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В Беларуси стали хуже дела с благотворительностью. В мировом рейтинге мы на 121-м месте

16.01.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Беларусь оказалась на 121-м месте среди 146 стран мира в индексе благотворительности. Рейтинг составлен международной благотворительной организацией Charities Aid Foundation по итогам 2017 года.


Украина. Фото: Reuters

На первом месте в рейтинге благотворительности Индонезия. В топ-10 после нее входят Австралия, Новая Зеландия, США, Ирландия, Великобритания, Сингапур, Кения, Мьянма, Бахрейн.

У наших соседей показатели в данном рейтинге такие: литовцы на 138-м месте, латвийцы — на 137-м, поляки — на 112-м, россияне — на 110-м, украинцы — на 81-м месте.

При составлении рейтинга учитывалось, жертвовали ли люди деньги на благотворительность, были ли волонтерами, помогали ли незнакомым людям. Интересно, что Беларусь оказалась страной, где женщины чаще помогают незнакомым людям, чем мужчины. Разница оценивается в 10%.

Среди опрошенных во время исследования белорусов 19% ответили, что занимаются волонтерством, 21% — что пожертвовали деньги в течение последнего месяца, 31% — помогают незнакомцам.

В опросе участвовало около 1000 респондентов в возрасте от 15 лет, проживающих по всей стране.

По итогам 2016 года Беларусь в рейтинге благотворительности была на 117-м месте, а по итогам 2015 года — на 100-м месте.

 
 
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Беларусь оказалась на 121-м месте среди 146 стран мира в индексе благотворительности.
 
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