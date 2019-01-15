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Тора, Каббала и тайные знания. В Витебске открыли «университет» иудаизма для мужчин

16.01.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске открылся первый колель для взрослых иудеев, где будут бесплатно изучать Тору, а также постигать Каббалу и тайны смысла жизни. Инициатор проекта — местная религиозная община «Дом Израиля», которую возглавляет известный бизнесмен, председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин. В 2017 году при его участии в Витебске построили первую после революции синагогу.


В витебской синагоге. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Справка TUT.BY

Колель официально не имеет статуса учебного заведения, но его часто называют «университетом» иудаизма. Такие заведения при иудейских общинах, где изучают иудейские заповеди и каноны, появились около 150 лет назад. Здесь обучались исключительно женатые мужчины, таким образом они совмещали работу, семейную жизнь и духовное развитие.

В наше время колели изменились незначительно. В частности, в Витебске разрешили учиться не только женатым, но и холостым.

Обучение в витебском колеле — бесплатное. Занятия будут проходить три раза в неделю по два часа.

Первую группу — а в нее зачислили 12 человек, сформировали еще до открытия заведения. Среди слушателей — инженер, программист, врач, медбрат, таксист, учитель и биолог. Возраст студентов — 30−40 лет, они из Витебска и районных центров. Но в перспективе в колель смогут приезжать иудеи со всей Беларуси.

— Изучение Торы — священная обязанность еврея. Витебская иудейская община призвана помочь людям исполнить эту заповедь. В нашу синагогу приходит все больше людей. Но многие не понимают канонов и молитв, выполняют действия без понимания их сути. Идея колеля — в том, чтобы дать возможность взрослому человеку, независимо от уровня занятости и социального положения, углубить знания о своей религии, культуре, понять их мудрость и смысл. Эти знания студенты смогут применить в жизни, — прокомментировал TUT.BY главный раввин витебской синагоги Малкиель Горгодзе.

Занятия будут проходить в новой витебской синагоге «Шатер Давида». Каждая лекция посвящена отдельному разделу Торы или какой-либо другой важной теме. В частности, будут изучать Галахе — законы, регламентирующие общественную и семейную жизнь еврея. Рассмотрят и каноны Каббалы, объясняющие духовную суть иудейской культуры.

Специально для колеля община приобрела учебную литературу. Уровень подготовки слушателей и знание иврита на начальном этапе значения не имеют.

Следуя традиции, в витебском колеле будут вести строгий контроль посещаемости. Лучшие студенты после экзаменационной сессии получат стипендию. Она призвана компенсировать возможную потерю заработка во время учебы.

В будущем в Витебске планируют открыть женский колель для жительниц области.

 
Теги: Витебск
 
 
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Колель официально не имеет статуса учебного заведения, но его часто называют «университетом» иудаизма. Такие заведения при иудейских общинах, где изучают...
 
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