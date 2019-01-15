Суверенитет, Россия и мова, свежие кадры, снова Рыбка, церковь и прорубь - все за вторник

Доброе утро!

Если вы вчера пропустили первый выпуск нашего нового проекта «Разжевано» — то ну вы даете! Мы теперь будем регулярно, кратко и понятно в видео разжевывать объяснять, что, собственно, происходит. Вот сейчас, например, на фоне конфликта Минска и Москвы о налоговом маневре стали популярны версии о том, что Россия готовится присоединить Беларусь. Хотите, расскажем, почему сторонникам независимости Беларуси рано паниковать ? Несмотря даже на то, что сегодня, по словам Лукашенко, Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости «! Видели же, что творится на федеральном ТВ России? Там снова нами занялись .





А на ком, как думаете, зиждется тот самый белорусский государственный и национальный суверенитет? Согласно известным и давно опубликованным данным переписи 2009 года, 53% назвали своим родным языком белорусский, 42% — русский. Языком домашнего, семейного общения назвали белорусский 23%, русский — 70%. Кто же те граждане Беларуси, для которых белорусский родной, кто говорит на нем дома, как языковые приоритеты связаны с базовыми демографическими характеристиками? Вот здесь наш обозреватель Юрий Дракохруст вам все расскажет .

Кстати, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов вчера заявил, что Договор о создании Союзного государства с Беларусью необходимо актуализировать , и Россия к этому готова. Он подчеркнул, что Россия «помогает и будет помогать» своему соседу и союзнику. «Они говорят: дайте нашим предприятиям и нашему бюджету такие же субсидии, какие вы своим даете… Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору… Надо весь комплекс вопросов смотреть, а не только это — дайте нам субсидии, и все».

А наш президент во вторник принял немало важных кадровых решений: назначил нового министра (и вот что мы о нем знаем ), послов Литвы (и дал наставление: «Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения — пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят — я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся») и Франции (получается, всеми нами любимый Павел Латушко больше не посол ), нового ректора вуза (и задал много вопросов по образованию в целом ), зампредов Мингорисполкома (ими стали двое молодых глав районов столицы ), помощника — инспектора по Гродненской области (предыдущий — помните ? — в СИЗО), председателя Госстандарта , новых глав районов в Гомельской , Бресте — новый глава района, в области — новый зампред исполкома">Брестской и Минской областях.

Кстати, о Гомельщине. Побывали на Полесье, там местные пытаются отстоять «свое» озеро. Нацпарк «Припятский» хочет расширить свои территории за счет присоединения Червоного и трехкилометровой зоны его угодий, а жители уверены: если у нацпарка получится осуществить задуманное, то они своего озера больше не увидят. Разбирались, что происходит .





Вторую неделю в Минске идут громкие процессы о коррупции в системе здравоохранения. Вчера начали рассматривать дело Сергея Корытько . Еще летом 2018-го он возглавлял Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения — а теперь его судят за взятку в 2 тысячи долларов . «Стыдно, не хотелось бы заканчивать полувековую деятельность таким образом, — сказал обвиняемый. — Но жизнь не отмотаешь назад». А что говорит бизнесмен, который эту взятку дал — и, похоже, не только Корытько?

Кстати, вы знаете, что «бедные белорусы» только в наших дилерских центрах в прошлом году купили более 50 тыс. новых авто (это очень круто на фоне прошлых лет!) — и народный теперь совсем не VW Polo. Итак, кто же надел на себя желтую майку лидера ?..

Помните новости о строительстве всесезонного лыжного манежа в качестве социальной нагрузки одного из инвесторов? У читателей возник вопрос: а что это за практика такая? Ха, а вы не знали?! Собрали вот здесь все кейсы , когда бизнесмены раскошеливались на спортивные и другие объекты, а потом передавали их государству.

Если вы собираетесь окунуться в прорубь на Крещение, то имейте в виду, что освящать купели в этом году будут не везде. Вон в Бресте, например, церковь заняла принципиальную позицию . Ну, а вам обязательно нужно знать восемь главных ошибок, которые допускают окунающиеся на Крещение — запоминайте и не повторяйте !





У нас — очередная серия захватывающего дела о драке в бобруйском секонде . Там суд начал рассматривать дело… о защите чести и достоинства . Да, девушка считает, что владелец магазина нанес урон ее репутации, распространяя в интернете видео с ее участием, в том числе и то, где зафиксирован факт кражи трусов. Она требует компенсацию!

Вы еще помните Настю Рыбку и Алекса Лесли? Да-да, те самые «секс-тренеры», получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски, а позже задержанные в Таиланде. Вчера им там вынесли приговор — и снова отправили в тюрьму. Временно, конечно .

А что в мире творится? Вчера удивила Британия: там палата общин вечером во вторник подавляющим большинством голосов отклонила соглашение о брексите. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству. То есть — Тереза Мэй на грани отставки. К чему все это может привести и как повлиять на всю Европу — читайте здесь . А в Штатах продолжается «шатдаун» правительства: в день 24-й демократы отказались прибыть в Белый дом на рабочий обед с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить, доколе, собственно?

А мы вчера вспоминали другого американского президента. Ровно 25 лет назад состоялся первый и пока единственный визит президента США в Беларусь. С визитом связана длинная история подготовки и даже несколько казусов. Например, вместо Куропат Клинтона могли отвезти на Курган Славы, а вместо встречи с молодежью — на встречу с работниками часового завода. Читайте, как это было . А еще вчера было 10 лет «Чуду на Гудзоне» — помните, как самолет сел посреди Нью-Йорка ?





Помните, как выглядит статуя Ленина на площади Независимости? А ведь Ильич мог быть совсем другим — смотрите !

Так, а что в спорте? Виктория Азаренко проиграла в первом раунде Australian Open 110-й ракетке мира — и расплакалась на послематчевой пресс-конференции . А Саша Саснович тем временем вышла в 3-й круг . Сегодня должен был начаться этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге — но его отложили из-за погоды, там ужас что творится ! И коротко о хоккее: минское «Динамо» снова проиграло .

Вот вам напоследок хорошей музыки. Помните, недавно рассказывали, что клип IOWA на трек «Бьет бит» набрал 100 миллионов просмотров на YouTube? На сегодня это рекорд: ни один музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси не стал так популярен на этой платформе. А вот вам десятка самых популярных музыкальных клипов белорусских исполнителей за все время — смотрите и танцуйте.

Или в театр хочется, поближе к настоящему искусству? Наш Денис Мартинович посмотрел спектакль «Вешальнікі» в Купаловском театре — и вам советует . Пьесу написал знаете кто? Кинорежиссер нашумевшей картины «Залечь на дно в Брюгге», а также «Семи психопатов» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» (последняя взяла два «Оскара»). Да-да, он еще и классный драматург, а его пьеса о смертной казни (на самом деле не только) поднимает важные вопросы и заставляет думать как о правомерности самого строгого наказания, так и о личной ответственности каждого человека и его (не)соучастии в преступлении.

А в инстаграме все лайкают фотографию яйца. За десять дней снимок стал самым популярным за всю историю соцсети и набрал уже 39,4 миллиона лайков. Мы решили проверить: сколько лайков наберет популярная у белорусов картошка ? Ну же, давайте лайкать родненькую !

Все новости вторника, 15 января

Кстати. Сегодня же среда — а это значит, что на Комаровке распродажа. Да-да, теперь так будет всегда! Рассказываем, как узнать, где именно сегодня скидки . Просыпайтесь, просыпайтесь — вот здесь ученые вам пояснят , сколько часов нужно спать для здоровья сердца ( а здесь — что в принципе грозит вашему здоровью ). Хорошего дня, друзья!

Ваша редакция

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