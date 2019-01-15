Суверенитет, Россия и мова, свежие кадры, снова Рыбка, церковь и прорубь - все за вторник

А на ком, как думаете, зиждется тот самый белорусский государственный и национальный суверенитет? Согласно известным и давно опубликованным данным переписи 2009 года, 53% назвали своим родным языком белорусский, 42% — русский. Языком домашнего, семейного общения назвали белорусский 23%, русский — 70%. Кто же те граждане Беларуси, для которых белорусский родной, кто говорит на нем дома, как языковые приоритеты связаны с базовыми демографическими характеристиками? Вот здесь наш обозреватель Юрий Дракохруст вам все расскажет.
Кстати, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов вчера заявил, что Договор о создании Союзного государства с Беларусью необходимо актуализировать, и Россия к этому готова. Он подчеркнул, что Россия «помогает и будет помогать» своему соседу и союзнику. «Они говорят: дайте нашим предприятиям и нашему бюджету такие же субсидии, какие вы своим даете… Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору… Надо весь комплекс вопросов смотреть, а не только это — дайте нам субсидии, и все».
Кстати, о Гомельщине. Побывали на Полесье, там местные пытаются отстоять «свое» озеро. Нацпарк «Припятский» хочет расширить свои территории за счет присоединения Червоного и трехкилометровой зоны его угодий, а жители уверены: если у нацпарка получится осуществить задуманное, то они своего озера больше не увидят. Разбирались, что происходит.
Кстати, вы знаете, что «бедные белорусы» только в наших дилерских центрах в прошлом году купили более 50 тыс. новых авто (это очень круто на фоне прошлых лет!) — и народный теперь совсем не VW Polo. Итак, кто же надел на себя желтую майку лидера?..
Помните новости о строительстве всесезонного лыжного манежа в качестве социальной нагрузки одного из инвесторов? У читателей возник вопрос: а что это за практика такая? Ха, а вы не знали?! Собрали вот здесь все кейсы, когда бизнесмены раскошеливались на спортивные и другие объекты, а потом передавали их государству.
Вы еще помните Настю Рыбку и Алекса Лесли? Да-да, те самые «секс-тренеры», получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски, а позже задержанные в Таиланде. Вчера им там вынесли приговор — и снова отправили в тюрьму. Временно, конечно.
А что в мире творится? Вчера удивила Британия: там палата общин вечером во вторник подавляющим большинством голосов отклонила соглашение о брексите. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству. То есть — Тереза Мэй на грани отставки. К чему все это может привести и как повлиять на всю Европу — читайте здесь. А в Штатах продолжается «шатдаун» правительства: в день 24-й демократы отказались прибыть в Белый дом на рабочий обед с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить, доколе, собственно?
А мы вчера вспоминали другого американского президента. Ровно 25 лет назад состоялся первый и пока единственный визит президента США в Беларусь. С визитом связана длинная история подготовки и даже несколько казусов. Например, вместо Куропат Клинтона могли отвезти на Курган Славы, а вместо встречи с молодежью — на встречу с работниками часового завода. Читайте, как это было. А еще вчера было 10 лет «Чуду на Гудзоне» — помните, как самолет сел посреди Нью-Йорка?
Помните, как выглядит статуя Ленина на площади Независимости? А ведь Ильич мог быть совсем другим — смотрите!
Или в театр хочется, поближе к настоящему искусству? Наш Денис Мартинович посмотрел спектакль «Вешальнікі» в Купаловском театре — и вам советует. Пьесу написал знаете кто? Кинорежиссер нашумевшей картины «Залечь на дно в Брюгге», а также «Семи психопатов» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» (последняя взяла два «Оскара»). Да-да, он еще и классный драматург, а его пьеса о смертной казни (на самом деле не только) поднимает важные вопросы и заставляет думать как о правомерности самого строгого наказания, так и о личной ответственности каждого человека и его (не)соучастии в преступлении.