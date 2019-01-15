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Минфин повысил цены на скупку драгметаллов у населения

16.01.2019 08:11 — Новости Общества | БелТА  
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Минфин повысил цены на скупку драгметаллов у населения
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси изменило цены на скупку драгметаллов у населения. Это следует из постановления ведомства, размещенного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, устанавливаются постановлением Министерства финансов №2 от 11 января.

В частности, цена грамма золота повысилась с Br38,28 до Br43,45 за металл 583-й и 585-й проб, 1 г платины 950-й пробы - с Br42,13 до Br43,91. Стоимость грамма серебра 916-й и 925-й пробы составляет Br0,81 - ранее было Br0,76 и Br0,77 соответственно. Цена за 1 г палладия установлена в размере Br73,12 (ранее - Br49,47).

Повышаются и скупочные цены на драгоценные металлы в виде зуботехнической продукции. Так, цена за зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750-й пробы выросла с Br57,92 до Br65,73, протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром - с Br53,14 до Br59,93. Грамм деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава будет стоить Br14,22 (ранее - Br9,8).

Новые цены вводятся с 16 января. Они не касаются купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси изменило цены на скупку драгметаллов у населения. Это следует из постановления ведомства,...
 
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