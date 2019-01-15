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«Психология навынос». Чем больше будешь заморачиваться на смысле, тем хуже будешь жить
16.01.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
В последнем выпуске программы «Психология навынос» Павел Зыгмантович с Ольгой Какшинской будут говорить о смысле жизни.
Смысл человеку очень нужен, без него люди бледнеют, хиреют и хуже спят. Однако настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека, вот такой парадокс.
Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 16 января, в 17.00 на TUT.BY вы узнаете:
• почему настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека;
• две главные причины, почему человек вообще задается вопросом о смысле жизни;
• для некоторых смысл жизни — найти призвание, «реализоваться по полной». Что не так с поиском «работы мечты» и обязана ли вообще работа придавать жизни смысл;
• зачем современные компании навязывают сотрудникам веру в наличие «миссии» в том, чем они занимаются;
• бывает, что смыслом жизни для человека становится ребенок (жить ради него, самое лучшее — ему, любая жертва) — чем чревата такая «нагрузка»;
• меняется ли смысл жизни с возрастом;
• что чаще всего становится причиной экзистенциального кризиса и как от него себя уберечь;
• что ответить подростку, который однажды приходит домой и спрашивает: «Мама (папа), а в чем смысл жизни?»
Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
До встречи в прямом эфире!
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Смысл человеку очень нужен, без него люди бледнеют, хиреют и хуже спят. Однако настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека, вот такой парадокс.
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