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«Психология навынос». Чем больше будешь заморачиваться на смысле, тем хуже будешь жить

16.01.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В последнем выпуске программы «Психология навынос» Павел Зыгмантович с Ольгой Какшинской будут говорить о смысле жизни.

Смысл человеку очень нужен, без него люди бледнеют, хиреют и хуже спят. Однако настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека, вот такой парадокс.


Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 16 января, в 17.00 на TUT.BY вы узнаете:

• почему настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека;

• две главные причины, почему человек вообще задается вопросом о смысле жизни;

• для некоторых смысл жизни — найти призвание, «реализоваться по полной». Что не так с поиском «работы мечты» и обязана ли вообще работа придавать жизни смысл;

• зачем современные компании навязывают сотрудникам веру в наличие «миссии» в том, чем они занимаются;

• бывает, что смыслом жизни для человека становится ребенок (жить ради него, самое лучшее — ему, любая жертва) — чем чревата такая «нагрузка»;

• меняется ли смысл жизни с возрастом;

• что чаще всего становится причиной экзистенциального кризиса и как от него себя уберечь;

• что ответить подростку, который однажды приходит домой и спрашивает: «Мама (папа), а в чем смысл жизни?»

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Связь с автором: Facebook, «ВКонтакте», YouTube.

 
 
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Смысл человеку очень нужен, без него люди бледнеют, хиреют и хуже спят. Однако настойчивые поиски смысла жизни ухудшают жизнь человека, вот такой парадокс.
 
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