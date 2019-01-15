Обозреватель БЕЛТА победила в конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатов

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены победители конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатского сообщества, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Итоги конкурса среди журналистов подведены на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

В номинации "Лучший материал в интернет-СМИ" победа досталась обозревателю отдела политической и социальной информации БЕЛТА Светлане Василевской за цикл материалов "Право на защиту: советы адвоката". В номинации "Лучший радиосюжет или программа" первенствовал автор и ведущий программы "Актуальны мікрафон", заведующий отделом подготовки политических программ Первого национального канала Белорусского радио Дмитрий Рубашный. Победу в номинации "Лучший материал в печатном издании" одержал корреспондент газеты "Гомельская праўда", автор материала "Адвокат, которой позвонила мечта" Роман Старовойтов.

Кроме того, будет вручена специальная награда "За вклад в информационное освещение деятельности адвокатского сообщества Республики Беларусь". Ее получат собственный корреспондент Брестской областной газеты "Заря" Елена Юркевич за очерк "Когда решается судьба человека, нужно обдумать и взвесить каждое слово", корреспондент районной газеты "Кобринский вестник" Жанна Елизарова - за материал "Хранитель законов добра" и заместитель главного редактора газеты "Новае жыццё" Новогрудка Ольга Новогран - за материал "Барацьба за справядлівасць як сэнс жыцця".

Конкурс среди журналистов на лучшее освещение деятельности адвокатского сообщества, посвященный 190-летию со дня рождения короля адвокатуры Владимира Спасовича, был объявлен в начале 2018 года. Он направлен на освещение вопросов адвокатуры, адвокатской деятельности, воспитание чувства социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности среди журналистов и адвокатов. Одна из главных целей - правовое воспитание граждан, формирование позитивного общественного мнения об адвокатском сообществе.-0-