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17 января в центральном районном доме культуры подведут итоги районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда»

16.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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17 января в центральном районном доме культуры подведут итоги районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».17 января в центральном районном доме культуры подведут итоги районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда»

17 января в 15.00 в центральном районном доме культуры состоится подведение итогов районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда». На церемонии также вручат награды победителям районного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, сельских населенных пунктов.

 
 
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17 января в центральном районном доме культуры подведут итоги районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда». 17 января в 15.00 в...
 
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