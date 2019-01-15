17 января в центральном районном доме культуры подведут итоги районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».



17 января в 15.00 в центральном районном доме культуры состоится подведение итогов районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда». На церемонии также вручат награды победителям районного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, сельских населенных пунктов.