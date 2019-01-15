Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года.
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Новые тарифы на ЖКУ: цены на сжиженный и природный газ. ИНФОГРАФИКА
16.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года.
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Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года.
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