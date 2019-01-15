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Некоторые автобусные рейсы из Витебска в Россию возобновят к февралю

16.01.2019 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Автовокзал витебском автовокзале отменили ряд рейсов в российские города">проинформировал пассажиров о временной отмене нескольких рейсов между Витебском и российскими Смоленском и Велижем.


Фото: «Витебскоблавтотранс»

Сообщается, что в 7.00 и 16.15 автобусы не будут отправляться в Велиж, а в 6.45 и 8.00 — в Смоленск. Теперь добраться до этих городов можно лишь маршрутами, уходящими в 10.45 и 17.00.

Приостановлены лишь те перевозки, которые выполняют белорусские транспортники.

Ситуацию прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский:

— К сожалению, иногда возникают подобные сбои, имеющие исключительно рабочий характер. В январе утратило силу разрешение на пассажирские перевозки, которое Россия выдает белорусским транспортникам на год. Заявку продлить наши полномочия мы подали еще в ноябре. Тем не менее положительного решения до сих пор нет. Причина — нестыковки в паритетности автобусного сообщения между нашими странами. На конец января запланировано заседание комиссии Минтранса России, которая, как ожидается, даст белорусским автобусам зеленый свет. Пока же линии между Витебском, Велижем и Смоленском обслуживает наш российский партнер.

 
Теги: Витебск
 
 
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В январе утратило силу разрешение на пассажирские перевозки, которое Россия выдает белорусским транспортникам на год.
 
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