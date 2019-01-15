Уж замуж, или Семейная демография 2018 года

Выбор имени для ребенка — дело родителей, и для некоторых пап и мам это волнительное и интересное занятие зачастую превращается в одну из главных головоломок. Одни решают назвать своего малыша в честь кого-то из родственников, другие выбирают имя исходя из его благозвучности, кто-то прибегает к церковному календарю или гороскопу, кто-то следует моде или даже бросает жребий. Как называли глусчане новорожденных в минувшем году, выясняем вместе с начальником отдела ЗАГС Глусского райисполкома Анной Мартинович.

В 2018 году в нашем районе появилось на свет 117 малышей (из них 48 сельских деток). Это на трое больше, чем в 2017 году, отмечает руководитель ЗАГСа. Чаще всего рождались мальчики — 65, маленьких принцесс чуть поменьше — 52. Для 35 рожениц родившийся ребенок стал первенцем, 50 новорожденных имеют братика или сестричку, третий малыш родился у 20 мам, четвертый — у 7. Пятый карапуз по счету в ушедшем году осчастливил двух мамочек, в трех семьях отважились на шестого, седьмого и даже восьмого ребенка! В одной семье района родилась двойня. Стоит сказать, что средний возраст родивших в прошлом году женщин составил 28 лет, средний возраст отцов — 31. Пять женщин родили малышей после 40, двое мужчин стали папами после 45 лет. Также за 2018 год отделом ЗАГС и сельисполкомами установлено отцовство в отношении 28 детей, рожденных у матерей, не состоящих в браке. А вот брачный союз за этот период своими подписями скрепили 58 пар (10 — на селе). При этом средний возраст невесты составил 27 лет, жениха — 29. Но недаром говорят, что любви все возрасты покорны. Так, в возрасте от 46 до 50 лет в брак вступили трое женихов и невест, а вот после 60 лет мужьями стали трое мужчин и женой — одна женщина. Кстати, случаев вступления в брак или рождения ребенка несовершеннолетними в прошлом году не было зарегистрировано.

Что касается списка детских имен, которыми родители нарекали дочерей и сыновей в 2018 году, то самым популярным именем среди мальчиков стало имя Максим. Далее по списку идут Иван и Матвей (имя Матвей было лидером 2017 года), наступают им на пятки Даниил, Кирилл и Никита. По одному ребенку в минувшем году назвали Альмиром, Владиславом, Аркадием, Мар-ком, Михаилом, Гордеем, Юрием, Тимуром, Олегом и др. Среди женских имен лидирует Ульяна. Лишь немного по популярности ей уступают такие имена, как Дарина, Ксения, София (чемпион 2017 года) и Вероника. В числе редких имен, которые родители давали своим девочкам, Аглая, Алёна, Анна, Василиса, Злата, Камилла, Стефания, Валерия, Владислава. Кстати, в соответствии с Кодексом о браке и семье ребенку может быть дано не одно, а два собственных имени. Правда, в 2018 году двойными именами новорожденных в нашем районе не называли. Чудных или совсем уж необычных имен также не было зарегистрировано.

Вообще, родители имеют право назвать своего ребенка любым именем, но главное, отмечает Анна Мартинович, оно не должно противоречить нормам общественной морали и национальным традициям. Подходить к выбору имени для новорожденного папам и мамам стоит рассудительно, важно задуматься о его благозвучности, о гармоничном сочетании с отчеством и фамилией, о том, комфортно ли будет их ребенку с таким именем идти по жизни и не захочется ли в будущем его поменять, ведь такие случаи тоже бывают.

Анна АВТУХОВА