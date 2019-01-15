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Минтранс установил требования к качеству содержания автодорог

16.01.2019 10:24 — Новости Общества | БелТА  
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Минтранс установил требования к качеству содержания автодорог
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций установило требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог. Соответствующее постановление Минтранса от 26 декабря 2018 года №29 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом регламентировано, в каком состоянии должна быть проезжая часть, обочины и разделительные полосы, дорожные сооружение и оборудование.

На одном участке дороги количество неработающих источников света не может превышать 10% (от их общего числа для освещения одного участка), а на перекрестках, развязках, остановках и пешеходных переходах - не более 20%. Не должно быть двух неисправных фонарей подряд.

Зимой мероприятия по ликвидации зимней скользкости на дорогах проводятся в установленные сроки, с учетом степени сложности выполнения работ. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 3 см и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 4 см.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций установило требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных...
 
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