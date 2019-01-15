Развивая позитивное сотрудничество Беларуси и Франции

В конце сентября 2017 года во французском городе Бордо Посол Беларуси во Франции Павел Латушко в торжественной обстановке вручил государственные флаг и герб Беларуси почетному консулу Андрею Шевченко, который сегодня осуществляет свою деятельность в консульском округе, включающем в себя регион Новая Аквитания — третий по уровню ВВП во Франции.

Накануне Нового года Андрей Шевченко побывал в Борисове с частным визитом и любезно согласился дать интервью «А».

— Андрей Николаевич, каково первое впечатление от Борисова? Изменения в городе очевидны?

— Конечно! Это мой родной город, я здесь родился, жил на улице Нормандия-Неман, учился в школе №9, затем в ПТУ №85 на повара-кондитера. Мама работала инженером в БПО «Экран», у отца была небольшая транспортная компания. После развода родителей жизнь сложилась так, что в 1997 году по семейным причинам мы переехали во Францию. Кстати, моя жена Полина тоже родом из Борисова, здесь живут ее родители.

Позитивные изменения в городе очевидны: это и «Борисов-Арена», и строящаяся дорога по улице Гагарина, и появление велодорожек, и современные супермаркеты. К слову, футбольную команду БАТЭ хорошо знают и в Бордо, не исключено, что в будущем нам удастся организовать встречу футболистов из Борисова и Бордо.

— Подразумевает ли ваш нынешний визит в страну официальные цели?

— Разумеется. Отмечу, что белорусское посольство во Франции считается самым активным в мире: за последние три года Посол Беларуси Павел Латушко инициировал открытие четырех почетных консульств во Франции. А главной задачей деятельности почетного консула является продвижение интересов Республики Беларусь во Франции, содействие развитию экономического сотрудничества через контакты деловых кругов двух стран, реализация совместных проектов в области культуры, спорта, образования и туризма, консульско-правовая помощь гражданам Беларуси.

Интерес французов к Республике Беларусь возрастает, потому что мы проводим активную работу: например, три года подряд организуем замечательный гольф-турнир в Бордо.

Тема сотрудничества в спортивном направлении мне, двукратному чемпиону Беларуси по гольфу, наиболее близка и понятна. В частности, мы пытаемся развивать отношения в области детского и взрослого фигурного катания, хоккея. Например, в нынешний приезд с нами прибыла юная фигуристка-француженка на стажировку к белорусским тренерам по фигурному катанию.

Кроме того, в Минске я уже встречался с президентом Федерации хоккея Республики Беларусь и предложил попытаться организовать дружескую встречу и матч с целью обмена опытом между командой Бордо по хоккею и одним из хоккейных клубов Беларуси.

Что касается культурных мероприятий, то ежегодно в Бордо проводятся Дни русского кино. Сейчас посольство работает над проектом организации Дней белорусского кино или совместных Дней белорусско-русского кино.

Также накануне Нового года я встречался с известным белорусским художником Виктором Ольшевским на предмет организации выставки его работ в Бордо.

— Расскажите, чем знаменит Бордо…

— В виноделии есть такое понятие, как «великие красные вина Бордо» (Bordeaux rouge). Создают их в областях Медок и Грав. Это самые дорогие вина в мире и самые желанные для истинных коллекционеров. Поэтому Бордо известен не только во Франции, но и в мире как крупнейший винодельческий регион с вековыми традициями.

Вот уже шестой год подряд Бордо держит первенство в опросе французов на звание лучшего города, где им хотелось бы жить и работать. Немаловажную роль сыграла федеральная программа по запуску скоростных поездов между Бордо и французской столицей. Сейчас преодолеть расстояние около 600 километров можно примерно за два часа. А так как Бордо — экологически чистый и безопасный город с красивым историческим центром, здесь есть где гулять и проводить досуг, многие предпочитают приезжать в Париж только ради работы. Поэтому в Бордо значительно выросла стоимость недвижимости — с 2500 евро за квадратный метр до 4500, а в самых престижных кварталах до 6000.

— Исторически сложилось так, что Борисов стал одним из главных звеньев в Отечественной войне 1812 года, а название «Березина» после знаменитой битвы стало для французов нарицательным, означающим катастрофу или крах. Ежегодно в память битвы на Березине возле деревни Студенка проводится реконструкция того сражения. Как вы оцениваете эту тему для развития туризма?

— На мой взгляд, тема интересная и перспективная, ведь во Франции тоже есть клубы униформистов, организующие реконструкции различных исторических сражений. Развитию туризма в Беларуси способствует и введенный безвизовый порядок въезда в страну на определенный срок для граждан 80 стран. Поэтому, если бы в Борисове доработать инфраструктуру для туристов, успех был бы

гарантирован.

Пользуясь случаем, хочу поздравить земляков с наступившим Новым годом и Рождеством, пожелать всех благ и исполнения

желаний!

Подготовила Вера НИКОЛАЕВА