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В Могилеве народным голосованием выбирают человека и событие года
16.01.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве объявили народное голосование за человека и событие 2018 года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — столько же. Голосовать нужно
Человека и событие года в Могилеве выбирают седьмой год подряд. Номинантов выбирает, а затем формирует шортлист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным, уютным.
«Человеком года» могут стать:
— правозащитник Александр Бураков — за проведение мероприятий по сохранению памяти репрессированных в 1920е — 30-е годы;
— идеолог и один из авторов проекта
— Сергей Иванов за арт-проект
— Алексей Капланов за кампанию по сохранению еврейского кладбища и приданию ему статуса историко-культурной ценности;
— художница-иллюстратор и одна из участниц
— фотограф Александр Литин за исследование истории еврейства в Могилеве и издание фотоальбома «Город, который был»;
— Алеся Цумарева за
— Юлия Шустова за «доведение до ума»
Номинанты на «Событие года»:
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— выставка «Неизвестный Могилев»
— театральная постановка «Желтый песочек»;
— открытие белорусскоязычной группы в детском саду;
— экспериментальный фестиваль творчества
— фестиваль любительских фильмов «Словы».
Голосовать нужно
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В Могилеве объявили народное голосование за человека и событие 2018 года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — столько же. Голосовать нужно...
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