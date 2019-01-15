В Могилеве народным голосованием выбирают человека и событие года

В Могилеве объявили народное голосование за человека и событие 2018 года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — столько же. Голосовать нужно на сайте общественной инициативы «Грамадскі магістрат».

Человека и событие года в Могилеве выбирают седьмой год подряд. Номинантов выбирает, а затем формирует шортлист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным, уютным.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Человеком года» могут стать:

— правозащитник Александр Бураков — за проведение мероприятий по сохранению памяти репрессированных в 1920е — 30-е годы;

— идеолог и один из авторов проекта «Лестница-вышиванка» Владислав Золотов;

— Сергей Иванов за арт-проект «LaukaStory» ;

— Алексей Капланов за кампанию по сохранению еврейского кладбища и приданию ему статуса историко-культурной ценности;

— художница-иллюстратор и одна из участниц проекта арт-двора «Praekt 14» Катя Красавик;

— фотограф Александр Литин за исследование истории еврейства в Могилеве и издание фотоальбома «Город, который был»;

— Алеся Цумарева за открытие магазина с товарами , сделанными инвалидами, и создание при нем образовательной площадки;

— Юлия Шустова за «доведение до ума» общественного книжного шкафа на улице Ленинской.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Номинанты на «Событие года»:

— арт-объект «Лестница-вышиванка» ;

— арт-двор «Praekt 14» ;

— выставка «Неизвестный Могилев»

— театральная постановка «Желтый песочек»;

— открытие белорусскоязычной группы в детском саду;

— экспериментальный фестиваль творчества InspireFest ;

— арт-объект LaukaStory ;

— фестиваль любительских фильмов «Словы».

Голосовать нужно тут .

Событием 2017 года стали «Стихи на стенах» — проект Центра городских инициатив. А «Человеком года» назвали Олега Лисовского — могилевчанина, который живет в Баварии, выкупает на аукционах старые фотографии Могилева (уже потратил на это более 6 тысяч евро) и делится ими бесплатно в интернете.

В 2016 году «Человеком года» стал председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков. Таким образом отметили его деятельность по популяризации белорусской культуры, организации волонтерской работы по сохранению фундамента Троицкой церкви. Событием года — 2016 признали сбор подписей против декрета о тунеядстве . Одним из наиболее активных горожан, которые инициировали эту акцию, стал руководитель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев — ему и вручили грамоту «Грамадскага магістрата».