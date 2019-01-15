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В Беларуси пересмотрят содержание программ бизнес-образования

16.01.2019 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси пересмотрят содержание программ бизнес-образования
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересмотр содержания образовательных программ в сфере бизнес-образования предусмотрен утвержденным планом работы Республиканского совета по развитию бизнес-образования на 2019 год. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

Программы бизнес-образования пересмотрят с учетом разработанного в прошлом году профессионального стандарта "Управление коммерческой организацией".

Кроме того, планируется скорректировать технические нормативные правовые акты, определяющие правовой статус программ МВА (Executive MBA, Mini MBA), и актуализировать образовательные стандарты по группе специальностей "Бизнес-управление". Предусмотрена также подготовка концептуальных предложений по развитию системы бизнес-образования на среднесрочную перспективу для их последующего включения в качестве отдельного раздела (подпрограммы) в проект программного документа по развитию национальной системы образования Беларуси на 2021-2025 годы. В планах обсуждение вопросов правового регулирования дистанционного обучения и привлечения международной технической помощи для развития потенциала сферы бизнес-образования.

Всего в наступившем году состоятся три заседания Республиканского совета по развитию бизнес-образования, на которых намечено рассмотреть 15 вопросов.

"Содержание плана работы совета на 2019 год свидетельствует о продолжении ранее обозначенного курса на модернизацию системы бизнес-образования и использование ее потенциала для решения масштабных государственно значимых задач", - говорится в сообщении.

В состав совета по развитию бизнес-образования входят 25 членов, в том числе 14 представителей бизнес-сообщества и профессионального сообщества участников рынка бизнес-образования. Совет можно рассматривать в качестве саморегулируемой организации в сфере бизнес-образования, на заседаниях которой коллективно вырабатываются решения в интересах государства, сектора образования и бизнеса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересмотр содержания образовательных программ в сфере бизнес-образования предусмотрен утвержденным планом работы Республиканского...
 
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