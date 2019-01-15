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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января из-за сильного ветра

16.01.2019 11:24 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января из-за сильного ветра
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января из-за усиления порывистого ветра до 15-18 м/с. Ожидается также мокрый снег с дождем, туман и гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем на значительной части территории - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - минус 8-10 градусов, по западу - от нуля до плюс 1 градуса. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января из-за усиления порывистого ветра до 15-18 м/с. Ожидается также мокрый снег с...
 
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