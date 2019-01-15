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СК закончил дело об уколах в вену двум маленьким девочкам в Гродно. Что было в шприце?

16.01.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Расследование уголовного дела, возбужденного по факту Гродно мужчина вколол двум девочкам непонятное вещество. СК разбирается в странной истории">инъекций двум малолетним девочкам в Гродно летом прошлого года, завершено. 36-летний мужчина, сделавший уколы чужим детям, скоро предстанет перед судом.


Изображение: torange.biz

Что случилось?

Напомним, 26 июля, в период с 22 до 23 часов, на техническом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Дзержинского в Гродно неизвестный мужчина при помощи шприца сделал инъекции двум девочкам — 7 и 8 лет.

По словам матери девочек, во дворе появился мужчина, который наблюдал за детьми. В какой-то момент он предложил девочкам подняться на крышу нового дома, чтобы посмотреть на город с высоты. Когда оказалось, что дверь на чердак закрыта, по словам девочек, мужчина вколол им в вену какое-то вещество. Когда девочки рассказали маме о произошедшем, она вызвала милицию. Сначала правоохранители не поверили женщине, но на лестнице она нашла шприцы и ампулы.

Мужчину задержали в тот же вечер — хулиганом оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний житель Гродно. Эксперты установили, что он может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Сейчас его обвиняют в особо злостном хулиганстве, он в СИЗО.

Так что было в шприцах?

Эксперты пришли к выводу, что веществ, угрожающих жизни и здоровью девочек, в шприцах не было.

Девочек долго наблюдали врачи — их жизнь и здоровье вне опасности, сообщает СК.

 
Теги: Гродно
 
 
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36-летний мужчина, сделавший уколы чужим детям, скоро предстанет перед судом.
 
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