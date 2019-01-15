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«Там сейчас пропаганды много, негатива». Белорусы - про российское ТВ

16.01.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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На российском телевидении снова много говорят о Беларуси. НТВ и «Россия-1» в воскресенье и понедельник выпустили сюжеты про нашу страну. В них рассказали о том, что Беларуси без России не будет, а также «кто в страшном сне мог предсказать, что в Минске будут нападать на людей только за то, что они русские». Мы спросили у белорусов, смотрят ли они российское телеканалы и почему.

 
Теги: Минск
 
 
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На федеральном ТВ России снова много говорят о Беларуси. НТВ и «Россия-1» в воскресенье и понедельник выпустили сюжеты про нашу страну.
 
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