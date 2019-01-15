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«Там сейчас пропаганды много, негатива». Белорусы - про российское ТВ
16.01.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by
На российском телевидении снова много говорят о Беларуси. НТВ и «Россия-1» в воскресенье и понедельник выпустили сюжеты про нашу страну. В них
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На федеральном ТВ России снова много говорят о Беларуси. НТВ и «Россия-1» в воскресенье и понедельник выпустили сюжеты про нашу страну.
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