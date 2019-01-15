«Когда входим в положение, работа ведется вялая». Министр по ЧС о пожарах и проверках

В 2018 году в некоторых областях пожаров в организациях и на предприятиях стало больше. При этом число жертв таких ЧС уменьшилось. Об этом рассказал министр по ЧС Владимир Ващенко.



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По статистике МЧС, в 2018-м в организациях и на предприятиях Витебской области количество пожаров увеличилось в 2,2 раза, в Гомельской области — на 25 процентов, в Гродненской — на 24 процента, Минской — на 45 процентов. При этом в Минске эта цифра пошла на снижение.

— Когда после трагедии в России (пожара в ТЦ «Зимняя вишня». — Прим. TUT.BY) мы стали проверять объекты массового пребывания людей, убедились, что не все руководители добросовестно выполняют законодательство по обеспечению безопасности персонала и всего того, что создается трудом человека, — отметил Владимир Ващенко.

Чаще всего, по словам министра, такие проверки заканчиваются рекомендациями. Там же, где нет понимания, принимают жесткие меры. Среди них — и заключения о приостановлении эксплуатации помещений.

— Хотя добросовестных руководителей больше, — продолжил министр. — Но без контроля обойтись нельзя.

— После недавних пожаров в студенческих общежитиях , были ли дополнительные проверки? — уточнили мы у министра.

— Когда в 2017 году мы ввели мораторий на проверки, мы не снимали контроль с объектов массового пребывания людей. Они постоянно под контролем, — ответил Владимир Ващенко. — Те пожары в основном из-за человеческого фактора. Во всех общежитиях вопросы, связанные с безопасностью, выполняются. Хотя мы серьезно разбирали случай в Могилеве, где на пожаре погибли люди. Когда здание передали ЖКХ, должного контроля не было.

По словам министра, ряду общежитиям в Минской и Могилевской областях были вынесены постановления по запрещения эксплуатации.

— Когда принимаем жесткие меры, находятся и средства, — отметил Владимир Ващенко. — Когда входим в положение, работа ведется вялая.