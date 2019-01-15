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Из-за сильного ветра на четверг объявлен оранжевый уровень опасности
16.01.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
На четверг, 17 января, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет Минприроды.
«Утром и днем 17 января на значительной части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сказано в сообщении на сайте.
Ранее синоптики
18 января, в пятницу, ожидается оттепель, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С. А в выходные дни осадков станет меньше и подморозит.
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Утром и днем 17 января на значительной части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
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