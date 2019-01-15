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Спорт доступен для всех

16.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В минувшую пятницу, 11 января, в Дрибинском районном Центре физкультурно-массовой и спортивной работы прошел день открытых дверей. Гостями Центра стали подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Дрибинского районного Центра социального обслуживания населения. Для них специалисты подготовили обзорную экскурсию, показали материально-техническую базу учреждения, рассказали об услугах, которые оказывает Центр. Цель данного мероприятия — привлечь людей с ограниченными возможностями к занятию спортом, оказать посильную помощь в их реабилитации.
О пользе активного образа жизни сегодня известно каждому. Спорт помогает снять нервно-эмоциональное напряжение, укрепляет здоровье, повышает работоспособность, способствует физическому совершенству. Все это особенно актуально и для людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. Во время встречи прозвучала важная информация о том, что сегодня в Центре есть возможность заниматься спортом всем желающим. В перспективе для подопечных отделения могут быть организованы бесплатные занятия (групповые и индивидуальные) по специальной программе с инструктором. Но уже сегодня каждый из них может выбрать себе физическую нагрузку по своим способностям и интересам. По желанию это может быть фитнес, упражнения на тренажерах, игра в теннис и с мячом, а также другие виды спорта и одновременно досуга. Планируется, что уже в ближайшее время подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста станут постоянными посетителями спорткомплекса.
Ирина ТЕТЕРИНА
 
 
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В минувшую пятницу, 11 января, в Дрибинском районном Центре физкультурно-массовой и спортивной работы прошел день открытых дверей. Гостями Центра стали подопечные...
 
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