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В Беларуси установлены требования к состоянию дорог
16.01.2019 12:39 — Новости Общества | БДГ
Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций №29, в Беларуси установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог.
Документ сообщает, что теперь в Беларуси не допускается:
Наряду с установленными требованиями обязательными к соблюдению являются также нормы технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827; технические нормативные правовые акты (в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь).
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г. № 50 «О нормативных требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог и утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и качеством содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.
Соблюдение новых требований будет проверятся при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми организациями государственного дорожного хозяйства, говорится в документе.
Напомним, что заявлению первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, в Беларуси техосмотр отвяжут от уплаты
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Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций №29, в Беларуси установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания...
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