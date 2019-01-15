В Беларуси установлены требования к состоянию дорог

Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций №29, в Беларуси установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог.

Документ сообщает, что теперь в Беларуси не допускается:

превышение занижения обочин и разделительных полос, не отделенных от проезжей части бордюром, 4 см от уровня прилегающей кромки проезжей части;

высота бортового камня в местах расположения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 25 % ниже проектного положения;

на снежном накате наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

Наряду с установленными требованиями обязательными к соблюдению являются также нормы технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827; технические нормативные правовые акты (в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь).

Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г. № 50 «О нормативных требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог и утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и качеством содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.

Соблюдение новых требований будет проверятся при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми организациями государственного дорожного хозяйства, говорится в документе.