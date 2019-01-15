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Минобразования: концепция цифровой трансформации образования будет готова 25 января

16.01.2019 12:39 — Новости Общества | БелТА  
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Минобразования: концепция цифровой трансформации образования будет готова 25 января
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации образовательных процессов будет готова 25 января. Об этом сегодня журналистам сообщил директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы совместно с Министерством связи и информатизации и Парком высоких технологий разрабатываем концепцию цифровой трансформации образовательных процессов, то есть это изменения процессов с помощью технологий. Первый вариант был готов в ноябре, в декабре ее с учетом замечаний доработали. Но остались нерешенные вопросы с Парком высоких технологий и Минсвязи, соответственно сроки были продлены до 25 января", - сказал Павел Лис.-0-

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации образовательных процессов будет готова 25 января. Об этом сегодня журналистам сообщил директор...
 
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