Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
Размер текста:
A
A
A
>
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
золото:
375 – 27,85 руб. (ранее 24,54 руб.);
500 – 37,14 руб. (ранее 32,72 руб.);
583, 585 – 43,45 руб. (ранее 38,28 руб.);
750 – 55,70 руб. (ранее 49,08 руб.);
900 – 66,84 руб. (ранее 58,90 руб.);
916 – 68,03 руб. (ранее 59,94 руб.);
950 – 70,56 руб. (ранее 62,17 руб.);
958 – 71,15 руб. (ранее 62,69 руб.);
платина – 950 – 43,91 руб. (ранее 42,13 руб.);
серебро:
750 – 0,66 руб. (ранее 0,62 руб.);
800 – 0,70 руб. (ранее 0,66 руб.);
875 – 0,77 руб. (ранее 0,73 руб.);
916– 0,81 руб. (ранее 0,76 руб.);
925 – 0,81 руб. (ранее 0,77 руб.);
960 – 0,84 руб. (ранее 0,80 руб.).
Постановление вступило в силу 16 января.
По информации
. Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации
07:10,
Новости Волковыска
Западные СМИ пишут, что Россия может поглотить Беларусь. Да неужели?
13:23,
Tut.by
«Надо очень серьезно заняться образованием». Президент назначил нового ректора и задал много вопросов
16:23,
Tut.by
Шрайбман разжевал, почему Россия не сможет поглотить Беларусь
21:57,
UDF
«Последнее хотят забрать». На Полесье нацпарк планирует присоединить озеро, местные отдавать не собираются
19:41,
Tut.by
"Удача в придачу" улыбнулась сегодня жлобинчанке
21:52,
Новы дзень (Жлобин)
Польскому священнику Собеславу Томале из католического прихода в Солигорске запретили служение в Беларуси
14:55,
Tut.by
Как проходит старинный обряд «Коники» в Давид-Городке
14:52,
Виртуальный Брест
Павел Латушко больше не посол во Франции. Каким мы его знаем?
16:13,
Tut.by
Парень засунул кота в коробку и отправил по почте. Судьба практически сразу его наказала
14:43,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Президент согласовал назначение новых руководителей в Минске и регионах Беларуси 15.01.2019,
БелТА
«На людей нападают за то, что они русские». На федеральном ТВ России снова занялись Беларусью 15.01.2019,
Tut.by
Двухлетний малыш провалился в стометровую скважину на юге Испании 15.01.2019,
Tut.by
Чиж, «Газпром» и Гуцериев. Кто и что строил в Минске в качестве социальной нагрузки 15.01.2019,
Tut.by
В Беларуси запустили первую криптобиржу. Инвесторы - Прокопеня и Саид Гуцериев 15.01.2019,
Tut.by
На витебском автовокзале отменили ряд рейсов в российские города 15.01.2019,
Tut.by
Западные СМИ пишут, что Россия может поглотить Беларусь. Да неужели? 15.01.2019,
Tut.by