ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

16.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото:

  • 375 – 27,85 руб. (ранее 24,54 руб.);
  • 500 – 37,14 руб. (ранее 32,72 руб.);
  • 583, 585 – 43,45 руб. (ранее 38,28 руб.);
  • 750 – 55,70 руб. (ранее 49,08 руб.);
  • 900 – 66,84 руб. (ранее 58,90 руб.);
  • 916 – 68,03 руб. (ранее 59,94 руб.);
  • 950 – 70,56 руб. (ранее 62,17 руб.);
  • 958 – 71,15 руб. (ранее 62,69 руб.);

платина950 – 43,91 руб. (ранее 42,13 руб.);

серебро:

  • 750 – 0,66 руб. (ранее 0,62 руб.);
  • 800 – 0,70 руб. (ранее 0,66 руб.);
  • 875 – 0,77 руб. (ранее 0,73 руб.);
  • 916– 0,81 руб. (ранее 0,76 руб.);
  • 925 – 0,81 руб. (ранее 0,77 руб.);
  • 960 – 0,84 руб. (ранее 0,80 руб.).

Постановление вступило в силу 16 января.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

Comments are closed.

« Установлены требования к качеству содержания автомобильных дорог
В Пинске найдены виновные в возгорании заглубленных контейнеров по сбору бытового мусора »
Новости дня
Новости общества
 
Спорт доступен для всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика