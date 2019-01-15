Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).



В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили: