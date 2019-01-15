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Установлены требования к качеству содержания автомобильных дорог

16.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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26 декабря 2018 года принято постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 29, которым установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог, соблюдение которых проверяется при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми организациями государственного дорожного хозяйства.

Установлены требования к качеству содержания автомобильных дорог
Документом регламентировано, в каком состоянии должны быть проезжая часть, обочины и разделительные полосы, дорожные сооружения, оборудование и технические средства организации дорожного движения.

Так, на одном участке автомобильной дороги количество неработающих источников света наружного освещения не должно превышать 10% от общего количества установленных светильников, а на перекрестках и транспортных развязках в одном уровне, на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и пешеходных переходах в одном уровне — не более 20% от общего количества. Не должно быть неисправных стационарных светильников, располагаемых один за другим.

Зимой мероприятия по ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах должны проводиться в установленные сроки, с учетом степени сложности выполнения работ.

Также не допускается:

  • превышение занижения обочин и разделительных полос, не отделенных от проезжей части бордюром, 4 см от уровня прилегающей кромки проезжей части;
  • высота бортового камня в местах расположения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 25% ниже проектного положения;
  • на снежном накате наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

 

Наряду с установленными требованиями обязательными к соблюдению являются также нормы технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827; технические нормативные правовые акты (в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь).

Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г. № 50 «О нормативных требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог и утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и качеством содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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