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Установлены требования к качеству содержания автомобильных дорог
16.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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26 декабря 2018 года принято постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 29, которым установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог, соблюдение которых проверяется при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми организациями государственного дорожного хозяйства.
Так, на одном участке автомобильной дороги количество неработающих источников света наружного освещения не должно превышать 10% от общего количества установленных светильников, а на перекрестках и транспортных развязках в одном уровне, на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и пешеходных переходах в одном уровне — не более 20% от общего количества. Не должно быть неисправных стационарных светильников, располагаемых один за другим.
Зимой мероприятия по ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах должны проводиться в установленные сроки, с учетом степени сложности выполнения работ.
Также не допускается:
Наряду с установленными требованиями обязательными к соблюдению являются также нормы технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827; технические нормативные правовые акты (в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь).
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г. № 50 «О нормативных требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог и утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и качеством содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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