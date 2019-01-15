«Должны строить систему образования на нашей самобытности». Ректор БГУ - о заявлении Лукашенко

15 января Александр Лукашенко назначил нового ректора Белорусско-Российского университета. Во время встречи он поручил «реанимировать и привести в нормальный вид» школьные и вузовские программы, а также посоветовал ни в коем случае не заимствовать обязательную двухступенчатую систему образования — обучение в бакалавриате и магистратуре. Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король рассказал, что это может значить для белорусских вузов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Беларусь является частью Болонской системы (которая и предполагает двуступенчатую систему высшего образования — Прим. TUT.BY). На недавней конференции министров образования не было ни одного вопроса к тому, что у нас есть определенные особенности. Более того 17 стран Евросоюза имеют свои особенности. Мы все особенные, — сказал ректор БГУ.

В этих условиях, по мнению Андрей Короля, важно решить две задачи: сохранить свою самобытность и при этом оставаться понятными остальному миру.

— Мы должны строить свою систему образования на нашей культуре, самобытности. Это базовый уровень — могу сказать это как педагог и ученый в этой области. С другой стороны, мы должны быть узнаваемы и понимаемы в мире, потому что к нам едут студенты. Сегодня в БГУ каждый десятый обучающийся — это студент-иностранец. Каждый второй иностранный студент — из Китая.

Также он рассказал, что в течение полугода на базе БГУ может появиться совместный белорусско-китайский университет. Этот вопрос предметно обсуждался с министром образования Игорем Карпенко и послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым.

— Каждая страна должна иметь свое лицо в том числе с точки зрения профиля образования. Понятно, что это лицо должно быть узнаваемо. Но здесь уже выстроена определенная стратегия. Мы же не отменяем ни бакалавриат, ни магистратуру. Другое дело, чем мы их наполним. Здесь есть вопросы, и мы их решаем.

По мнению Андрея Короля, не на всех специальностях есть смысл обучаться и в бакалавриате, и в магистратуре.

— Разные отрасли имеют свои стандарты. Понятие магистра в медицине, в технических науках имеют разные и содержательные компоненты, и даже статусы. Есть сферы, где нужен минимальный костяк знаний, если говорить упрощенно, с которым человек может работать по специальности. А может дальше идти в магистратуру и выполнять научные исследования. Нельзя всех сравнивать.