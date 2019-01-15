Законопроект об уголовной ответственности за допинг планируется внести на весеннюю сессию парламента

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о введении в Беларуси уголовной ответственности за допинг планируется внести на весеннюю сессию Палаты представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан.

Депутат рассказал, что правки планируется внести в Уголовный и Трудовой кодексы. "Требования ужесточаются. Если спортсмена уличат в употреблении допинга, то могут, например, лишить всех государственных наград", - пояснил он.

Как сообщалось, в мае 2018 года в Беларуси был принят указ № 201 "О противодействии допингу в спорте". В документе определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил. Помимо лишения госнаград за соответствующие спортивные результаты, дисквалифицированного за допинг спортсмена или его персонал ожидает запрет заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Правительству было поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.-0-