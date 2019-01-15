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В Жлобине вынесли приговор экс-директору спортшколы, который получал зарплату за фиктивного работника
16.01.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by
В Жлобине вынесли приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы за присвоение зарплаты фиктивно трудоустроенного работника, об этом
Суд Жлобинского района приговорил экс-руководителя Жлобинской ДЮСШ к лишению свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года, с конфискацией имущества и лишением права на протяжении трех лет занимать руководящие должности, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
На чистую воду бывшего руководителя вывели работники финансовой милиции. Они установили, что директор ДЮСШ в 2010—2013 годах фиктивно трудоустроил в возглавляемое им учреждение инструктором-методистом и рабочим знакомого. Фактически работы не выполнялись, однако зарплата начислялась регулярно, забирал ее руководитель.
В 2013—2016 годах, являясь уже методистом ДЮСШ, мужчина продолжил свои махинации: только все того же знакомого устроил уже в качестве сторожа, дворника, рабочего и кладовщика. Его зарплату, как и прежде, присваивал.
В итоге за шесть лет мужчина незаконно получил 13,4 тыс. рублей. Эти деньги он еще в ходе следствия возместил в полном объеме. Однако от уголовной ответственности ему уйти не удалось.
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В Жлобине вынесли приговор экс-директору спортшколы, который получал зарплату за фиктивного работника
За шесть лет мужчина незаконно получил 13,4 тыс. рублей. Эти деньги он еще в ходе следствия возместил в полном объеме. Однако от уголовной ответственности ему уйти не...
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