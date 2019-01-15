В Жлобине вынесли приговор экс-директору спортшколы, который получал зарплату за фиктивного работника

В Жлобине вынесли приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы за присвоение зарплаты фиктивно трудоустроенного работника, об этом сообщили в Комитете госконтроля.

Суд Жлобинского района приговорил экс-руководителя Жлобинской ДЮСШ к лишению свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года, с конфискацией имущества и лишением права на протяжении трех лет занимать руководящие должности, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

На чистую воду бывшего руководителя вывели работники финансовой милиции. Они установили, что директор ДЮСШ в 2010—2013 годах фиктивно трудоустроил в возглавляемое им учреждение инструктором-методистом и рабочим знакомого. Фактически работы не выполнялись, однако зарплата начислялась регулярно, забирал ее руководитель.

В 2013—2016 годах, являясь уже методистом ДЮСШ, мужчина продолжил свои махинации: только все того же знакомого устроил уже в качестве сторожа, дворника, рабочего и кладовщика. Его зарплату, как и прежде, присваивал.

В итоге за шесть лет мужчина незаконно получил 13,4 тыс. рублей. Эти деньги он еще в ходе следствия возместил в полном объеме. Однако от уголовной ответственности ему уйти не удалось.