Валентин Голубев

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс истории белорусской государственности планируется ввести в вузах Беларуси, сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий центром Института истории Национальной академии наук Беларуси Валентин Голубев, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что со следующего года, скорее всего, в высших учебных заведениях вместо истории Беларуси будут преподавать историю белорусской государственности, уже почти решено. Предполагается, что на это будет выделено больше часов, чем было на историю Беларуси. Это правильное решение, потому что историю Беларуси изучают в школах, а в вузах уже можно смотреть более широко, с акцентом на государственность", - сказал Валентин Голубев.

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