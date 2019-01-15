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В России будут судить белоруса. Он едва не убил земляка из-за неприязни к милиционерам

16.01.2019 14:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В России будут судить 54-летнего белоруса за покушение на убийство человека, сообщает прокуратура Свердловской области. Конфликт между двумя земляками произошел из-за «разных убеждений»: один когда-то работал в милиции, а второй отсидел за кражу милицейского мотоцикла.

54-летнего белоруса обвиняют в покушении на убийство, за что ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Суд пройдет в городе Березовский в Свердловской области.

По версии следствия, фигурант приехал из Витебской области на заработки в Россию, трудился разнорабочим на строительных объектах в поселке Кедровка неподалеку. После работы в общежитии он будучи пьяным поссорился с коллегой-земляком.

«Причиной конфликта оказались разные убеждения: потерпевший ранее проходил службу в правоохранительных органах Беларуси, а обвиняемый в период проживания на родине неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу милицейского мотоцикла», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Потерпевший хотел избежать конфликта и вышел из помещения, но обвиняемый его догнал и ударил ножом в грудь. Быстро подоспевшие медики спасли жизнь раненому.

 
 
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Один когда-то работал в милиции, а второй отсидел за кражу милицейского мотоцикла.
 
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