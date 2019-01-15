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На вооружение МЧС скоро поступит белорусский беспилотник

16.01.2019 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
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На вооружение МЧС скоро поступит белорусский беспилотник. Об этом рассказал министр по ЧС Владимир Ващенко, когда отвечал на вопрос журналистов о самых ярких проектах наших ученых, которые используют спасатели.

По словам министра, почти вся техника, которую используют спасатели, отечественного производства. При этом, отметил Владимир Ващенко, скоро на вооружение спасателям поступит белорусский беспилотник. Разработку этого проекта ученые уже завершают.

— Мы и сейчас применяем беспилотники, но пока не того уровня, который хотелось бы, — рассказал Владимир Ващенко. — В ближайшее время нам поступит беспилотник, который имеет дальность полета до 300 км.

Использовать его будут для мониторинга и охраны наших лесов. Стоимость таких облетов меньше, чем с помощью вертолетов.

— При этом мы не ведем мониторинг с помощью вертолетов, — отметил Владимир Ващенко. — Ведь с их помощью мы можем не только исследовать территорию, но и сразу приступать к тушению пожара.

 
 
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Использовать его будут для мониторинга и охраны наших лесов. Стоимость таких облетов меньше, чем с помощью вертолетов.
 
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