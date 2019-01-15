Кореличские поэты желают землякам в наступившем году мира и солнца

НЯХАЙ УСЕ ЖАДАННІ СПОЎНЯЦЦА…

Новы год уладарыць на Зямлі, сыпле радасць на заснежаныя прасторы, шчодра рассылае па дамах, кватэрах Калядны таямнічы настрой. Усеагульнае чаканне чагосьці прыемнага, светлага вітае наўкола, не адпускае, дорыць надзею: наступіўшы новы год будзе добрым, багатым на радасныя падзеі, шчодрым на здароўе, мірным, сонечным, памяркоўным, а значыць — шчаслівым! Няхай жа так і будзе, няхай споўняцца ўсе нашы жаданні! З Новым 2019 годам вас, паважыныя чытачы, з Нараджэннем Хрыстовым! Наталяйце душу светласцю думак і памкненняў, як гэта робяць нашы мясцовыя паэты! Міру і Сонца ў вашы хаты!

Галіна КАЛТУНОВА





СЫН БОГА

Из глубин веков пророчество вдруг сбылось…

В глухом ущелье, в чуткой тишине,

Виденье чудное волхвам открылось —

Рожденье Сына Бога на земле.

Он ход истории изменит

И весь порядок мирозданья,

Чтоб вывести творенье божье

Из бездны зла, пучин страданья.

Крестившись в иорданских водах,

И на себя людской взяв грех,

Искал любовь в земных народах,

Учил с любовью жить он всех.

И истинно учил он Вере,

Неся безропотно крест свой,

В сердца стучался, словно в двери:

— То Сын Возлюбленный есть мой.

Летело птицей Божье слово

С Небес у Иордан-реки.

И все ж предать его готовы

Любимые ученики

На истязанье, на закланье,

На муки смерти, наконец…

Кто видел Матери страданье?

Как это мог стерпеть Отец?

Пройдя земные все мученья,

В Бессмертие вступив навек,

Учил Христос: «Лишь покаяньем

Продлить жизнь сможет человек».

И в ваши души он стучится…

Так для любви сердца откройте.

Любовью все соединитесь,

Согрейтесь, как лучами солнца!

Леонила ДЕНЬКЕВИЧ





ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Сказала ты: «Все, с понедельника худею!»

Клянусь и я: не стану, мол, курить!

Так каждый месяц, каждую неделю

Мечтают люди что-то изменить.

И каждый человек на свете ждет,

И ждать, наверное, устал:

Когда же этот день придет,

Что жизнь он новую начнет,

Как говорится, с чистого листа.

Все может быть на Новый год,

А, может, в День рождения Христа…

Но стоит лишь поставить цель —

Получится, ведь кто-то смог,

Ведь много впереди недель.

Старайся, и тебе поможет Бог.

Павел КРАВЕЛЬ,

Дом-интернат, агр. Б. Жуховичи





МОИМ ДРУЗЬЯМ ПОСВЯЩАЮ

Не говори, что все ушло бесследно,

Что все укрыто пенною волной,

Я знаю, что любовь бессмертна,

И значит, мы бессмертные с тобой.

И значит, в жизни нет конца и края,

И значит, нет предела красоте,

И птицы в осень к югу улетают

Затем, чтобы вернуться по весне.

И значит, у нас снова будет лето,

И значит, нашим струнам вновь звенеть.

Мы дети солнечного света,

Забывшие, что значит смерть.

Когда ты спросишь: «Где ворота рая?

Где отыскать нам к тем вратам ключей?»

Я каждым своим вздохом утверждаю:

Мой рай в глазах моих друзей!

Я в их глазах нашел успокоенье,

Свое бессмертие я отдал им,

Пока в их мыслях я блуждаю тенью,

Я от забвения их памятью храним.

Не говори, что все уйдет бесследно,

Что все укроет пенною волной.

Пока мы верим, что любовь бессмертна,

И значит, мы бессмертные с тобой.

Алексей ШЛЯХТИН,

Дом-интернат, агр. Б. Жуховичи





И ВЕРЮ Я…

Мороз трещит, звезда взошла.

Искрится снег на крышах и кустах,

Как в яслях, сено на столах.

Сегодня День рождения Христа.

Согретый козами и овцами в хлеву,

Он к нам пришел в такую ночь,

И верю я, пока живу:

Он сможет мне всегда помочь…

Пусть на Галгофу труден путь,

И предан другом был Иудой,

Он знал: настанет час когда-нибудь,

Всем людям сотворит Он чудо.

Ольга БЕРНАТОВИЧ,

Дом-нтернат, агр. Б. Жуховичи





НА НЕБЕ ТВОЕМ

Я — случайная птица

На небе твоем…

Я — крылатое счастье…

К тебе я лечу!

Облака, как ресницы,

Ласкаю крылом.

И несу прямо к солнцу

От сердца свечу…

Ты — мой мир поднебесный…

Меня защити!

От колючего ветра,

От злых холодов…

Только если есть место

В могучей груди!

Если чувствуешь трепет,

Восторг и любовь…

Над землей белоснежной

В синеющий рай,

Где не только хорам

Светлых ангелов петь,

Я — крылатая нежность,

Отбившись от стаи,

К твоим сильным рукам

Буду снова лететь…

Светлана МОНИЧ





СПЕШИТ С ПОДАРКАМИ ЗИМА…

Мы снова на год постарели,

И новый год стучит в дома,

Там, позади, декабрьские метели,

А к нам спешит с подарками зима.

И стар и мал ждут Новый год как праздник,

Который всем приносит чудеса:

Снегурочка придет и Дед Мороз-проказник,

И фейерверками взорвутся небеса.

Бокалы зазвенят под бой курантов,

Из уст посыплются прекрасные слова,

Гирлянды вспыхнут, словно бриллианты,

Закружится от счастья голова.

Пусть говорят, что чуда не бывает,

Но в Новый год волшебник прилетит

И всем, и все, что каждый пожелает,

Исполнит, светлым счастьем наделит.

Анна МАКСИМОВИЧ





ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ

В праздничном воздухе клубится тайна бытия…

Морозный воздух холодит дыханье,

А на востоке алая встает заря,

И новый день нас приглашает на свидание.

Из облачности низкой над землей

Снежинки падают в немом безмолвии.

Ложатся мантией волшебной, кружевной,

Блестят, как жемчуга, в божественном сиянии.

Покрыты инеем притихшие леса —

Под белым саваном земля покоится,

Пришла к нам долгожданная зима,

И сердце ожиданьем чуда полнится!

А день настал, и золотом горит восток,

Лучами солнца радует сиянием.

Встречайте Новый год! — природа говорит, —

Пусть в Рождество исполнятся желания!

Антонина ОВЧИННИКОВА (КОДЛУБАЙ)





ВІЗІТНАЯ КАРТКА

У плыні дзён маіх і ночак,

Бывае сум, агорне спадцішка.

Дзяцінства бор зазвоніць, як званочак,

З таго, над Нёманам, крутога беражка.

І думкамі вяртаюся на грэблю

Да сенажацяў, дзе на досвітку касцы

Касой будзілі росаў срэбра

Ля роднай сэрцу вёскі — Пескаўцы.

Дзе пчолкі мне збіралі пачастунак

У садзе, з аксамітным цветам бэр,

На бале выпускным свой першы пацалунак

І ў затоках белы цвет лілей.

З пяром тады хацела лёс звязаці,

Закончыць беларускі наш журфак,

Але настойліва мне гаварыла маці:

— Блукае журналіст па свеце, як жабрак.

І мары ўсе сплылі за далягляды,

Другі паў выбар на прафесію сваю,

Затое чалавека з першага пагляду,

Ці добры ён, ці дрэнны, пазнаю.

Усё, чаго не здзейсніла, сплыло з вадою,

А рыфмы ўсе ідуць ад пачуцця.

На паўдарозе я сустрэлася з бядою,

Адчула сувязь смерці і жыцця.

Паэзія не стала маім хлебам,

А я нясу свой першы выбар праз гады.

Сыйдзі на нейкі час, матуля, з неба,

Як памылялася ты, мамачка, тады.

Вось так жыву, пры памяці, пры веры,

Радкі ў сшытку, — як лісточкі на галлі,

А я гляджу на сто гадоў наперад:

Бо жыць хачу я доўга на зямлі.

Марыя ПАЛУЯН





НЕ ОТВОРАЧИВАЙ ЛИЦА

Не отворачивай лица

От горестей людских и бед,

И от родимого крыльца, —

Там смотрит мать вослед.

С презреньем не смотри на тех,

Кто беден, слаб и не удел,

Ведь каждый тоже человек,

И быть счастливым он хотел.

Не отворачивай лица

От злодеяний грязного следа,

Останови, как сможешь, подлеца,

Напомни, что душа его слепа.

Да, ты сегодня на волне,

И голову вскружил успех,

Всплеснет волна — и ты на дне:

Вот слезы, смех и грех.

Не отворачивай лица

От страждущих и от больных,

И не смотри ты свысока,

Кто не достиг высот твоих.

У каждого своя стезя-дорога…

И если счастлив — ты силен,

Помоги идущему немного,

Чтоб стал счастливым тоже он.

Александра ПАНАСЕНКО





ЖАР-ПТИЦА

Всю жизнь ищу свою жар-птицу,

Пытаюсь я ее поймать,

Но превращается в синицу

И не могу ее достать.

Вот-вот лишь только руку

Немножко нужно протянуть,

Но не постичь эту науку,

Как одолеть мне этот путь.

Лишь только перышко упало,

Его я тихо подняла,

К груди своей его прижала,

А птица в небо уплыла.

— Постой, постой, моя жар-птица,

Не улетай, хочу владеть.

Она ж, как утречком зарница,

Вдруг вспыхнув, хочет улететь…

Быть может, кто-то мне поможет

Жар-птицу дивную поймать?

А как поймаю, — пусть научит:

Как мне ее не потерять?

Эмма РУСАК