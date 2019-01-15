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Национальный аэропорт «Минск» рассказал о рекордах 2018 года

16.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Национальный аэропорт Минск подвел итоги работы в 2018 году, рассказав об интересных цифрах и необычных фактах, которыми запомнился прошлый год, сообщает БЕЛТА.

Национальный аэропорт «Минск» рассказал о рекордах 2018 года

✈ Максимальное количество обслуженных рейсов в день составило в 2018 году 192, максимум в месяц – 5215 рейсов. 540142 – рекордное количество обслуженных пассажиров за месяц.

✈ Число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолетовылетов составило 26082.

✈ В топ-5 самых популярных направлений вошли Москва, Киев, Санкт-Петербург, Варшава, Франкфурт-на-Майне.

✈ Самый неожиданный вопрос в справочной – как купить колесо для самолета. Задавали вопросы и через соцсети, например, писали «как дела? что делаешь?».

✈ В 2018 году в аэропорту было принято и отправлено 3113476 единиц багажа. Детская коляска – самая необычная забытая вещь, которая хранится в камере хранения.

✈ В барах службы кейтеринга выпили 174111 чашек кофе, чаще всего покупали шоколад, конфеты, зефир.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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✈ Национальный аэропорт Минск подвел итоги работы в 2018 году, рассказав об интересных цифрах и необычных фактах, которыми запомнился прошлый
 
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